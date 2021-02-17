Berberoğlu: Bir şeyden korkulur, bunlar bir şey bile değil

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, hakkındaki yeni fezleke ve tekrar hapse girme ihtimaliyle ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu. Berberoğlu, "Korkuyor musun?" sorusuna "Korkunun bir mantığı vardır, bir şeyden korkulur. Bunlar bir şey bile değil, yani dolayısıyla geçin onu" yanıtını verdi.

Anayasa Mahkemesi'nin hakkında ikinci kez hak ihlali verdiği ve milletvekilliği vasfını yeniden kazanan CHP'li Enis Berberoğlu, 5 yıl aradan sonra ilk kez bir televizyon programına katıldı.

KRT TV'de Şimdiki Zaman isimli programa katılan Berberoğlu, gazeteci Barış Yarkadaş'ın "Belki yeniden cezaevine gireceksin korkuyor musun?" sorusunu yanıtladı.

Berberoğlu sorunun "belki cezaevine gireceksin" kısmını "muhtemel" diyerek yanıtladı ve korkmadığını söyledi. Berberoğlu, "Korkuyu geçtik bir kere. Bu adamların, bu sefillerin mahkemelerini de gördüm, hapishanelerinde de gördüm. Meclis'te milletvekilliğimi düşürmelerini de gördüm, ağız dolusu hakaretlerini de gördüm. Karıma kızıma laf uzatmalarını da gördüm. Bugün söyledim işte, Meclis'in kapısına sehpa kurup asacaklar mı? Ne yapabilirler? Bunu geç. Korkunun bir mantığı vardır, bir şeyden korkulur. Bunlar bir şey bile değil, yani dolayısıyla geçin onu" diye konuştu.

'KORKUYU GEÇTİM ARTIK'



🔴CHP'li @EnisBerberoglu1, gazeteci @barisyarkadas'ın "belki de tekrar cezaevine gireceksin, korkuyor musun?" sorusuna yanır verdi.



🔴"Mahkemelerini, hapishanelerini, hakaretlerini gördüm. Bir şeyden korkulur bunlar bir şey bile değil." ⤵️ pic.twitter.com/SnseOZtx8h — KRT TV (@krtkulturtv) February 16, 2021

​Enis Berberoğlu dün 8 ay aranın ardından ilk kez TBMM'ye gitti ve hakkında Meclis'e gönderilen fezlekeye ilişkin "Bundan da zerre kadar korkmuyorum. Ben bu mahkemeleri, hapishaneyi de gördüm. Ne yapacaklar? Meclisin önüne sehpa kurup asacaklar mı beni" dedi.