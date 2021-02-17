Akar ve Soylu'ya yönelik suikast talimatı aldığını itiraf etmişti: Müebbet hapis cezasına çarptırıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a suikast planı davasında sanık Sonay Bakar, 'devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozmak' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Milli Savunma Bakanı Akar ve İçişleri Bakanı Soylu için suikast talimatı aldığını itiraf eden PKK'lı Sonay Bakar, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a suikast planı davasında sanık Sonay Bakar, 'devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozmak' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
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