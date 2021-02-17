Kılıçdaroğlu: Erdoğan kontrolünü kaybedip bana hakaret ediyor, o 5 sorunun cevabını mutlaka alacağım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Ankara'da partisinin il kongresinde kendisi için "Terbiyesiz herif, sana Milli Savunma Bakanımı İçişleri Bakanımı gönderiyorum. Sen bunlara layık değilsin" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yanıt verdi.
Kılıçdaroğlu, kişisel Twitter hesabında "İnsan için ahlak, elbiseden daha önemlidir" notuyla paylaştığı videoda şunları söyledi:
- "Bugün Erdoğan bana hakaret ediyor. Kontrolünü kaybedip terbiyesiz bile diyor. Niçin söylüyor bunları? Ben 16 şehidimizin hakkını savunduğum için. Kendisine 5 soru sordum. En azından toplum neyin ne olduğunu öğrensin diye.
İnsan için ahlak, elbiseden daha önemlidir. pic.twitter.com/OGdoPvzgvQ— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) February 17, 2021
'İşin reklamına kaçıyorsun'
- Sen tüm bunları bırakıp bana hakaret ediyorsun. İşin reklamına kaçıyorsun. 16 şehidimizin hakkını sonuna kadar savunmaya devam edeceğim ve o 5 sorunun cevabını mutlaka senden alacağım."
13 Şehidimizin sorumlusu olan Erdoğan’a 83 milyon vatandaşım adına soruyorum... pic.twitter.com/jEGXL9itgU— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) February 16, 2021
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)