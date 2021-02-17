Kılıçdaroğlu: Erdoğan kontrolünü kaybedip bana hakaret ediyor, o 5 sorunun cevabını mutlaka alacağım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisi için kullandığı "Terbiyesiz herif" ifadesine yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "Bugün bana hakaret ediyor. Kontrolünü kaybedip 'terbiyesiz' bile diyor. Niçin söylüyor bunları? Ben 16 şehidimizin hakkını savunduğum için" dedi.