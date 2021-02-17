Gram altın 400 liranın altını test etti

Küresel piyasalarda altının gerilemesi ve dolar/TL 'de sabah saatlerinde görülen yükselişin gevşemesinin etkisiyle gram altında 400 TL'nin altı test edildi.

Altın fiyatları, yükselen ABD Hazine tahvili faizleri ve güçlenen dolar ile birlikte sert bir düşüş kaydederek neredeyse 2021 yılının en düşük seviyesine ulaştı. Gram altın, 400 TL'nin altını test etti.

Gram altın son olarak 20 Temmuz 2020 tarihinde 400 TL'nin altında işlem görmüştü. Küresel piyasalarda ons altının yükselişi ve aynı dönemde Türk lirasının dolar karşısında değer kaybetmesiyle 6 Kasım 2020 tarihinde 540 TL'nin üzerine çıkarak rekor seviyeye ulaşmıştı.

Sonrasında kurdaki gevşeme, bunun yanında ons altının gerilemesiyle gram altında da düşüş ivmesi başlamıştı.

Çeyrek altın 656 lira, Cumhuriyet altını ise 2.706 liradan satılıyor.