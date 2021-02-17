İsmail Hakkı Pekin: Türkiye PYD’ye giden ABD TIR’larını vursun

Eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı İsmail Hakkı Pekin, ABD’nin PKK/PYD’ye gönderdiği TIR’ların Türkiye tarafından vurulması gerektiğini söyledi.

ABD'nin PKK/PYD’ye yaptığı yardımlara ilişkin emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin’den dikkat çeken bir açıklama geldi.

Suriye sahasında bazı hedeflerin vurulduğunu anlatan Pekin "Türkiye de bunu yapabilir. Terörle mücadele ediyoruz" dedi.

Sözcü’den Aytunç Erkin’e konuşan Pekin şunları söyledi:

“İsrail İran'a, Irak'a, Lübnan'a saldırıyor. Uçak kaldırıp İran hedeflerini, malzeme taşıyan araçlarını, depolarını vuruyor. Türkiye de bunu yapabilir. Çünkü… Terörle mücadele ediyoruz ve PKK/YPG'den Türkiye'ye saldırılar yapıldığını dünya biliyor. İsrail, tehdit nereden geliyorsa vuruyor… Terör TIR'larını vurabiliriz.”