Doğu Perinçek'ten Gara operasyonu açıklaması: 'ABD ve PKK Türkiye’ye yas tutturamaz'

Doğu Perinçek Ulusal Kanal’da yayınlanan Çıkış Yolu programında Gara operasyonu sonrası yaşanan tartışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Perinçek 'yas ilan edilmeli' tartışmalarına ilişkin Türkiye’nin zafere gittiğini ve böyle bir dönemde yas tutmayı savunmanın PKK’yı güçlendireceğini belirtti.

PKK’nın muhatap alınması durumunda 13 değil 13 bin şehit verileceğini ve Türkiye’nin parçalanmasıyla sonuçlanan bir sürecin başlayacağını ifade eden Doğu Perinçek şunları söyledi:

“PKK Türkiye’ye yas yaptıramaz. Amerika Türkiye’ye yas yaptıramaz. Türkiye zafere gidiyor PKK’yı bitiriyor. Türkiye HDP’yi kapatacak. Ondan sonra insanlarımızı öldürmek, çocukları öldürmek, halkı öldürmek, asker öldürmek, polis öldürmek tarihi kapanacak. Onun için böyle zafere ilerlerken yas bağlamak, yas yapmak bunlar savaşın kuralına aykırı. Biz savaşıyoruz. Vatan Partisi ve Vatan Partisi Genel Başkanı bu savaşın ön mevzilerinde kurmay mevziisinde onun için zafere giden bir güç yas ilan etmez.

İstiklal savaşında cepheden haberler geliyor şu kadar şehit verdik diye yas mı yapılıyor. Savaşlarda topluma biz vuruyoruz, biz yok ediyoruz, biz etkisiz hale getiriyoruz, biz temizliyoruz diyoruz. Kara bağlamayacağız, al bayrağımızı bağlayacağız boyunlarımıza göğsümüze al bayrağı bağlayacağız, şehitlerimizi al bayrakla gönderiyoruz ve o al bayrağı yüceltiyoruz. Onun için böyle karalar bağlamak yas yapmak hele bütün milleti yasa sürüklemek bunlar savaşın komutanlarına yakışacak tavırlar değil. Biz savaşın komuta kademesindeyiz, Vatan Partisi olarak yası doğru bulmuyoruz.

'Terörü bitiriyoruz'

Amerika bize bunu dayatıyor çünkü devamlı Türkiye’de şu kadar şehit oldu bu kadar şehit oldu, evet şehitlerimiz Allah rahmet eylesin onlar bizim baş tacımız onlara minnettarız ama biz o terörü temizlediğimizle gurur duyacağız. Terörü bitiriyoruz. Bir tane terörist kalmayacak. Bu zaferleri bu başarı haberlerini vermemiz lazım.

ABD istiyor ki Türkiye, 'ölüyoruz, bitiyoruz mahvoluyoruz' desin. Bu PKK’yı güçlendiren, PKK’ya moral veren propaganda. “Türkiye’ye biz yas bağlattık” mı dedirteceğiz PKK’ya. Bakın o şehit annelerini örnek alalım. Tabi ölmek, şehit olmak, canımızı bu vatana vermek görev. Onsuz savaş da kazanılmaz. Mustafa Kemal Paşa Arıburnu’nda ne diyor? “Size ölmeyi emrediyorum” diyor. Askerleri öldüğü zaman da yas ilan etmiyor. Bu savaşı kazanırken, Türk ordusu zaferden zafere ilerlerken bu ortamda yas ilan etmeyi hiçbir şekilde doğru bulmuyorum."