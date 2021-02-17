CHP'li Ünsal: AKP kongrelerine katılanları karantinaya almak lazım

Ünsal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, AK Parti kongrelerinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) davetiye çıkarıldığını iddia ederek, "Virüse karşı önlemlerin yok sayıldığı AKP kongrelerine katılanları karantinaya almak lazım" dedi.

PKK tarafından Gara'da 13 Türk vatandaşının şehit edilmesine de değinen Ünsal, "13 devlet görevlisi şehit edildi ama ortada ne yapan ne eden ne suçu üstlenen var." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, geçtiğimiz hafta Çarşamba günü bir müjde vereceğini belirten Ünsal, şunları kaydetti:

"Tayyip Erdoğan'ın çok büyük çarşamba müjdesi vardı. Bütün herkes çarşamba günü Tayyip Erdoğan'ın müjdesini bekledi. Ama Tayyip Erdoğan o gün vereceği müjdeyi bulamadı. Çünkü Karayılan'ı getireceğim hesabı yaptı. Gara'yı basacaktı, 13 vatandaşımızı getirecekti ama getiremeyince Tayyip Erdoğan'ın elinde yedek bir B planı var. Neydi o? 'Aya gideceğiz' dedi."

"Asrın lideri, Gara'da batağa saplanınca uzay müjdesini verdi" diyen Ünsal, Türkiye Uzay Ajansı'nın internet sayfasının bile kapalı olduğunu ileri sürdü.