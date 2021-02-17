Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldı

Bakanlığın Twitter adresinden, Akar'ın da katıldığı toplantıya ilişkin görseller paylaşıldı.

Bakan Akar'ın toplantıda, Türkiye'nin NATO'ya katkıları ile NATO ve milli faaliyetlere ilişkin görüş ve önerileri dile getirdiği belirtildi.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, video telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen NATO Savunma Bakanları Toplantısına katılarak ülkemizin NATO'ya katkıları ile NATO ve millî faaliyetlerimize ilişkin görüş ve önerilerimizi dile getirdi.#MSB #HulusiAkar pic.twitter.com/NBQNjEoMbm — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 17, 2021

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