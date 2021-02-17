Horoz dövüştürenlere 121 bin lira ceza

Aydın'da Germencik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstasyon mahallesindeki bir depoda horoz dövüştürüldüğü ihbarını aldı.
İhbarı değerlendirerek belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler 27 kişinin bulunduğu müstakil depoda horoz dövüşü yapıldığını belirledi.
Adreste bulunan kişilere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri ve Kabahatler Kanununu ihlal ettikleri gerekçesiyle toplamda 121 bin 122 TL idari para cezası uygularken, depo sahibi şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
Öte yandan depodaki 5 horoz da Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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