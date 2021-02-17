Kartopu oynayan çocuklar sitenin karantinaya alınmasına neden oldu

Kastamonu’da sitenin bahçesinde kartopu oynayan çocukların eğlencesinin ardından bazı ailelerde koronavirüs tespit edilmesi üzerine 160 dairesi bulunan site 7 gün süreyle karantinaya alındı.

Samsun’dan Kastamonu’nun Kuzeykent Mahallesi'nde çocukların kartopu oynamasından kısa bir süre geçmesinin ardından bazı aileler rahatsızlanarak Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Burada yapılan koronavirüs testinde ailelerde Kovid-19 virüsü pozitif çıktı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın geçtiğimiz günlerde Samsun’da mutasyona uğrayan virüsün yoğun bir şekilde dağılım gösterdiğini açıklaması nedeniyle İl Hıfzıssıhha Kurulu toplandı. Toplantıda ayrıca sitenin güvenlik kamerası görüntüleri de incelendi.

Bazı ailelerde Kovid-19 virüsünün pozitif çıkması nedeniyle Kastamonu Valiliği, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda 160 dairenin bulunduğu Panorama Bulvar Sitesi'nin A ve B Bloklarını 7 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verdi.

Kararın ardından site emniyet güçlerince kontrol altına alındı. Polis ekipleri, sitenin önüne emniyet şeridi çekerek giriş ve çıkışlara izin vermiyor.