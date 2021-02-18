Kayıt
08:25 18 Şubat 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Mahkeme - duruşma salonu

    Ayşegül Aktürk'ün katili hakim karşısına çıktı: Bıçakla üzerine düştüm, hamleleri kendime yaptığımı düşünüyordum

    © AA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 0 0
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/102642/67/1026426704_0:0:1200:675_1200x675_80_0_0_71861f59051006e07207966fbb40df58.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202102181043836992-aysegul-akturkun-katili-hakim-karsisina-cikti-hamleleri-kendime-yaptigimi-dusunuyordum-bicakla/

    Maltepe'de sağlık çalışanı Ayşegül Aktürk 13 bıçak darbesiyle öldüren Muharrem Eralp, mahkemede 'bıçakla üzerine düştüm' dedi.

    Maltepe'de 5 Haziran 2020'de 'ilgisine karşılık alamadığı' iddiasıyla 36 yaşındaki sağlık çalışanı Ayşegül Aktürk'ü 13 bıçak darbesiyle öldürdüğü ileri sürülen tutuklu sanık Muharrem Eralp ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanık Muharrem Eralp savunmasında intihar etmeye çalıştığını, kendisini kaybettiğini öne sürerek “Ben o esnada hamleleri kendime yaptığımı düşünüyordum, o esnada kaldırım gibi bir şeyin üstündeydik. Kendisi bir anda sırt üstü yere düştü. Ben de elimle bıçakla onun üzerine düştüm. Sonra kalktığımda onun kanlar içinde olduğunu gördüm" dedi. Olaydan sonra bıçağı sakladığı iddiasıyla yargılanan tutuksuz sanık baba Bayram Eralp ise suçlamaları reddederek “Benim sülalemde hiçbir suça karışmışlık yoktur, çocuklarım sütten çıkmış ak kaşıktır" diye konuştu. 

    Anadolu 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Muharrem Eralp getirilirken, tutuksuz sanık Bayram Eralp katıldı. Duruşmada sanığın kardeşleri Murat Eralp ve Meryem Eralp mağdur olarak yer alırken taraf avukatları da hazır bulundu.

    Kocaeli'de kadın cinayeti: Eşyalarını almaya gelen eski sevgilisini öldürdü
    © DHA
    Kocaeli'de kadın cinayeti: Eşyalarını almaya gelen eski sevgilisini öldürdü
    Tutuklu sanık Muharrem Eralp savunmasında 2015 yılında maktul Ayşegül Aktürk'ün çocuklarıyla birlikte oturduğu mahalleye taşındığını, taşınmasına yardım ettiğini ve bu şekilde maktulle tanıştığını söyledi. Muharrem Eralp savunmasında “Ben bu süre zarfında kendisine Ayşegül Abla diyerek hitap ediyordum. Ayşegül Abla sürekli evinden işine işinden evine gidiyordu. Zamanla samimiyetimiz arttı, ben onun çocuklarından birini okula birini de spora yazdırdım. Çocuklarla birlikte spora gidiyorduk, bahçelerinde çay içmişliğimiz, mangal yapmışlığımız var. Bir süre sonra arkadaşlığımız sevgililiğe dönüştü" dedi. Sanık Muharrem Eralp zamanla maktul ile arasının bozulduğunu öne sürdü.

    'Söylediği şeye üzüldüm'

    Olay günü maktul Ayşegül Aktürk'ün bahçesine gittiğini ve maktulün kendisini görünce irkildiğini ifade eden sanık “Maktul 'Benim peşimi bırak. Ya ben seni geberteceğim ya da kendin kendini gebert' tarzında konuştu. Ben söylediği bu şeye çok üzüldüm. Bu şekilde konuşmaya devam edince o esnada bahçe duvarının yanında bulunan bölmede bulunan bıçağa gözüm takıldı. Oraya doğru hamle yapıp bıçağı elime aldım. Yanına geldiğimde kendisi irkilmişti" dedi.

    'Bıçakla bileğimi kestim'

    Sanık Muharrem Eralp savunmasını şu şekilde sürdürdü:

    “Hala ona benim ölmemi isteyip istemediğini sordum ve sonrasında sağ elime aldığım bıçakla sol bileğimi kestim. Bıçağı kalbime doğru saplayıp ölmek istedim, gözüm kapalıydı. Ben bileğimi kestikten sonra maktul bana durumu engellemek için sarıldı. Benim gözüm kapalıydı, kendimden geçmiş bir haldeydim. Ben o esnada hamleleri kendime yaptığımı düşünüyordum, o esnada kaldırım gibi bir şeyin üstündeydik. Kendisi bir anda sırt üstü yere düştü. Ben de elimle bıçakla onun üzerine düştüm. Sonra kalktığımda onun kanlar içinde olduğunu gördüm. O an kardeşlerim Meryem ve Murat koşarak benim yanıma geldi. Sonra kalkarak yine bıçakla kalbime hamle yapmaya çalıştım. Bana engel oldular."

    'Saç teline zarar gelmesini istemezdim'

    Sanık bu olayların yaşandığı için pişman olduğunu iddia ederek müştekilerden, çocuklarından ve mahkeme heyetinden özür dilediğini söyledi. Sanık Muharrem Eralp, “Ben onun saçının teline dahi zarar gelmesini istemezdim. Onu tehdit ettiğim yazılmış, ben bunları kabul etmiyorum" dedi. 

    Tutuksuz sanık Bayram Eralp ise savunmasında sabah uyandığında 3 çocuğunun ve bir kadının kanlar içinde yerde yattığını gördüğünü, sebebini anlamadığını öne sürdü. Sanık Bayram Eralp “Ben bahçede yürürken orada bulunan bıçağın üstüne yanlışlıkla bastım. Ben de o esnada yerde bulunan bıçağı fark ettim, kimseye bir zarar gelmesin düşüncesiyle komşumuz Yunus Emre'ye 'Al bu bıçağı biraz uzaklaştır' diyerek verdim. O da bıçağı bahçenin biraz ilerisine götürmüş, polisler gelince teslim etmiş" şeklinde konuştu.

    Sanık Bayram Eralp “Ben çocuklarımın hepsini okuttum, üniversite okudular. Benim sülalemde hiçbir suça karışmışlık yoktur, çocuklarım sütten çıkmış ak kaşıktır" dedi. 

    Diyarbakır- kadın cinayeti
    © İHA / MURAT BAŞAL
    Diyarbakır'da 20 yaşındaki kadını sırtından vurup, kaçtı
    Mağdur Murat Eralp ve Meryem Eralp kardeşi olan Muharrem Eralp'in intihar etmeye çalışırken kendisini ve Ayşegül Aktürk'ü yanlışlıkla bıçakladığını öne sürdü.

    Tutukluluk hali devam etti

    Avukat beyanlarının alınmasının ardından mahkeme, sanık Muharrem Eralp'in tutukluluk halinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

    ­'En büyük cezayı alsın istiyorum'

    Duruşmadan sonra adliye önünde açıklama yapan Ayşegül Aktürk'ün ağabeyi Rıfat Aktürk, “Kardeşim çocuklarının önünde hunharca katledildi. Kardeşim 17 yerinden bıçak darbesi almış. Karıncayı bile incitmeyen bir kızdı. Katil çok saçma bir savunma yaptı. Onun bu dünyada en büyük cezayı almasını istiyorum. Öbür dünyada bu ve bunun gibi insanların ne yapacağını çok merak ediyorum. Kardeşimin çocukları benim yanımda. Psikolojik destek görüyorlar. Bu olayı defalarca rüyalarında gördüler. Bundan sonra onlar için ayakta kalmaya çalışacağım. İnşallah mahkeme bu sapığa, bu katile en ağır cezayı verirler" dedi.

    Birden fazla kez yalan söyledi

    Aktürk ailesinin ve Önce Çocuklar Ve Kadınlar Derneği'nin avukatı Ayten Bademci ise, “Sanık soruşturma aşamasında verdiği ifadeden dönerek bambaşka bir hikaye anlatmaya başladı. Birden fazla kez yalan söyledi. Ayşegül Aktürk ile arasında gönül ilişkisi olduğunu iddia ediyor. Ancak buna ilişkin bir delil bulunmuyor. Bunun tersi olarak tanıklar sanık maktulü uzun zamandır rahatsız ettiğini ve tasarlayarak öldürdüğünü anlatmışlardır" diye konuştu.

    Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Muharrem Eralp'in 5 Haziran 2020'de sabah saatlerinde Ayşegül Aktürk'ü(36) ikamet ettiği binanın önünde göğüs, karın, sırt kısmından bıçak darbesiyle öldürdüğü anlatıldı. 

    Sanık Muharrem Eralp'in babası Bayram Eralp'in de bu sırada oğlunun yanında olduğu belirtilen iddianamede sanık Muharrem Eralp'in Ayşegül Aktürk'le gönül ilişkisi yaşamak istediği fakat maktulün bu ilgiden rahatsız olduğu kaydedildi. 

    Ayrıca iddianamede sanık Bayram Eralp'in olay sırasında kullanılan bıçağı yok etmek amacıyla komşusuna vermek suretiyle delil karartma suçunu işlediği vurgulandı. 

    © DHA
    Eşini kömürlükte boğarak öldürdü
    İddianamede sanık Muharrem Eralp'in Ayşegül Aktürk'ü “Seni başkasına yar etmem" diyerek tehdit ettiği, 2 adet bıçak taşıdığı, sık sık rahatsız ettiği gerekçe gösterilerek “Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. 

    İddianamede olayda sanık Muharrem Eralp'in kardeşleri Murat Eralp ve Meryem Eralp'i de yaralandıkları hatırlatarak sanık Muharrem Eralp'in iki kişiye karşı “Kasten yaralama" suçundan 2 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.

    Sanık Bayram Eralp hakkında ise “Suç delillerini yok etme, gizleme, değiştirme" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep ediliyor.

    Etiketler:
    Kadın cinayetleri, Kadın cinayeti, Duruşma, Mahkeme
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Larry'nin başlıca resmi görevleri arasında misafirleri karşılamak, asayişi sağlamak ve farelere savaş açmak bulunuyor
    İngiltere’nin resmi fare avcısı kedi Larry, tam 10 yıldır görevinin başında
    Karikatür
    ABD, Astana görüşmelerine katılmayı reddetti
    İnfografik
    Türkiye'nin nüfus yapısı
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet