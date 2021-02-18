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    Aşı randevusunda saat uyarısı: 'İnanılmaz yoğun oluyor'

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    Türkiye
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    Konu:
    Türkiye’de koronavirüse karşı aşılama dönemi (63)
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    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202102181043837162-asi-randevusunda-saat-uyarisi-inanilmaz-yogun-oluyor/

    İstanbul'un Maltepe ilçesinde görevli aile hekimi Ali Köme, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı süren aşılamayla ilgili olarak "Her yeni gelenle bekleyen sayısı artıyor. Öğleden sonramız inanılmaz yoğun. Randevu aralıklarının en az 15 dakika olması gerekiyor" dedi.

    Sağlık Bakanlığı’nın hafta sonu Kovid-19 aşı randevu aralığını 10 dakikadan 5 dakikaya indirmesinin ardından dün bazı illerde Aile Sağlığı Merkezleri’nde (ASM) yoğunluk yaşandı. Bakanlık tekrar 10 dakikada bir randevu sistemine geçse de, yığılma önlenemedi. Bekleme salonu dahi olmayan ASM’lerde aşı olmak isteyen vatandaşlar, uzun süre kuyrukta beklemek zoruna kaldı.

    Milliyet gazetesinden Cihat Aslan'ın haberine göre ASM’lerin içinde bekleyişlerin başlaması da kapalı alanlarda riskli görüntüler oluşturdu. ASM hekimleri ve personeli ise, yeterli sayıda çalışan olmamasından yakındı.

    Küçükçekmece’de görevli aile hekimi Hakan Karabulut, şunları söyledi:

    • "Aşıların barkod sistemi var. Randevu aldıktan sonra bakanlıktan onam formunun onaylanması gerekiyor. MHRS’den randevu alanların onam formu onaylanmış oluyor ancak 182’den randevu alanların çoğunda olmuyor. Bilgilerin girilmesi de epey zaman alıyor. Bazen yoğunluktan sisteme girilemiyor. Aşıdan sonra da tıbbi açıdan yarım saat tutmamız gerekiyor. ASM’lerde bekleme alanları çok fazla yok. İnsanları Kovid 19’dan korumaya çalışırken bu kalabalık alanlarda bulaştırabilir."

    Maltepe’de görevli aile hekimi Ali Köme de şunları kaydetti: 

    • "10 dakikada bir açılan randevularda ne kadar hızlı aşılarsanız aşılayın aşılanan kişinin bir bekleme süresi var. O bekleme süresi yığılmalara sebep oluyor. Her yeni gelenle bekleyen sayısı artıyor. Öğleden sonramız inanılmaz yoğun. Randevu aralıklarının en az 15 dakika olması gerekiyor.”

    ‘Onam gerekiyor’

    Zeytinburnu’nda görevli aile hekimi Dr. Serhan Orkun Ocak, kişinin sadece randevu almasının yeterli olmadığını belirterek şöyle konuştu:

    • "Kişiye bir aşı yapıldığı için mevzuatta ‘Bu iğne yapılmasını kabul ediyorum’ onamı gerekiyor. Bu onam elektronik olarak yapılıyor. Tabi yaşlı hastaların çoğu bu onamı vermeden geliyor. Kendi telefonlarımızdan onam kodunu kişinin cep telefonuna yolluyoruz. Geçen gün bir yaşlı amca geldi. SMS deposu dolduğu için onamı gelmedi yapamadık. Mutasyonlu virüs bu kadar yangınken ASM’leri bulaş merkezlerine çevirmemek lazım."

    Aşı odası yok

    Ataşehir’de aile hekimi Esin Ayfer Çulha da şu ifadeleri kullandı:

    • "40 metrekarelik bekleme salonumuz var. Bugün 120 aşılama yapmamız gerekiyor. Bebek aşısı, gebe izlemleri, poliklinik hizmetlerimiz de bir taraftan devam ediyor. Yoğunluğu kaldıracak herhangi bir aşı odamız yok."
    Konu:
    Türkiye’de koronavirüse karşı aşılama dönemi (63)
    Etiketler:
    saat, Maltepe, İstanbul, koronavirüs tedbirleri, Koronavirüsle mücadele, Koronavirüs aşısı, Koronavirüs
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