Uzman erbaşların emeklilik yaş haddi değişti

TSK personeline ilişkin kanun teklifinin ilk 8 maddesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Teklife göre, Uzman erbaşların emeklilik yaş haddi 52'den 55'e yükseltildi. Seferin gereği olarak lüzum görülmesi ve sağlık durumlarının elverişli olması halinde uzman erbaşlar 60 yaşına kadar orduya alınabilecek.

Milli Savunma Bakanlığı kadrolarında görevli personelin tecrübelerinden daha uzun süreli ve etkin şekilde yararlanılması, özlük haklarının iyileştirilmesi gibi düzenlemeleri içeren Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin birinci bölümünde yer alan 8 maddesi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Teklifin kabul edilen maddelerine göre, Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde uzmanlık eğitimi gören misafir askeri personele, aynı yerde eğitim görenlerde olduğu gibi ödeme yapılacak.

Bakaya ve yoklama kaçağı suçlarında özür olarak kabul edilen durumlar, kanunda belirtilen mazeretlerle sınırlı tutulacak.

Tecrübelerinden daha uzun süreli ve etkin şekilde yararlanılması amacıyla uzman erbaşların emeklilik yaş haddi 55 yaş olacak.

Askeri kantinlerin elektrik, su ve yakacak giderleri

Seferin gereği olarak lüzum görülmesi ve sağlık durumlarının elverişli olması halinde uzman erbaşlar, 60 yaşına kadar en gençlerinden başlanarak orduya alınabilecek.

Teklif ayrıca uzun yıllar TSK'da zor koşullarda görev yapmasına rağmen yalnızca emeklilik hakkını elde edinceye kadar kısa süreliğine devlet memuru olarak görev yapan uzman erbaşların da emsallerinin aldığı emekli aylığını almalarını amaçlıyor.

Kiraya verilen veya üçüncü şahıslara işlettirilen kısımları hariç olmak üzere askeri kantinlerin elektrik, su ve yakacak giderleri, genel bütçeden karşılanacak.

Dış kaynaktan doğrudan Özel Kuvvetler Komutanlığı emrinde görev yapmak üzere temin edilen subaylardan, verilen eğitimi tamamlamadan önce temin aşamasında aranan sağlık ve benzeri şartları taşımadıkları sonradan anlaşılanlar ile bu şartları kaybedenlerin ilişikleri kesilecek.

Hukuk sınıfı subaylar, arabuluculuk komisyonlarında görev yapabilecek

Subaylara yönelik yapılan düzenlemelerle uyumlu şekilde, dış kaynaktan temin edilen astsubaylardan da deneme süresinin bitiminden önce temin şartlarını taşımadığı anlaşılanların veya bu şartları kaybedenlerin; dış kaynaktan doğrudan Özel Kuvvetler Komutanlığı emrinde görev yapmak üzere temin edilen astsubayların da verilen eğitimi tamamlamadan önce temin aşamasında aranan sağlık ve benzeri şartları taşımadıklarının sonradan anlaşılması halinde ilişikleri kesilecek.

Hukuk sınıfı subaylar, arabuluculuk komisyonlarında görev yapabilecek. Dış kaynaktan alınan hukuk sınıfı subay adayları, diğer sınıflardaki subay adayları gibi temel askerlik eğitiminin ardından subaylığa nasbedilebilecek.

Teklifle, nezdinde bulundukları kıta komutanı veya kurum amirlerinin, hukuk sınıfı subayların disiplin amiri olması amaçlanıyor.