Sabah yazarı Yalçın: Amerika, Türkiye için en büyük ulusal güvenlik sorunudur

Sabah yazarı Hasan Basri Yalçın, ABD'nin 'PKK ve FETÖ'nün sahibi' olduğunu söyledi ve "Amerika, Türkiye için en büyük ulusal güvenlik sorunudur" ifadelerini kullandı.

Sabah gazetesi yazarı Hasan Basri Yalçın, 'sadece diplomatik bir güven sorunu değil' başlıklı bugünkü yazısında Gara'da 13 kişinin PKK tarafından öldürülmesi üzerine ABD cephesinden yapılan açıklamalara tepki gösterdi.

"3 şehit verdiğimiz gün Amerika'dan gelen açıklama, müttefiklik ilişkisine zerre kadar yakışacak bir tavır değildi. Amerikalı 'dostlarımız' hala lafı eveleyip gevelemenin peşinde" diyen Yalçın, ABD'nin 'PKK'ya toz kondurmak istemediğini' söyledi:

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'ABD'nin PKK ile olan ilişkisini çok net biliyoruz'

PKK için "Artık Amerika'nın kucağındaki bir örgüttür" ifadelerini kullanan Yalçın'ın yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

"Amerika'nın ne dediğinin önemi yok. Biz zaten toplum olarak ABD'nin PKK ile olan ilişkisini çok net biliyoruz.

Belli bir tarihe kadar gizli destek verdikleri bir örgüte şimdi açıktan destek veriyorlar. PKK artık Amerika'nın kucağındaki bir örgüttür. Ve maalesef çoğunlukla Türkiye'ye karşı kullanılmaktadır. Obama döneminde başlayan bu siyaset, Trump döneminde çok gerilemedi. Biden döneminde ise yeniden hızlanacağı çok belli. Bu gerçeği aklınızdan çıkarmazsanız yanlış beklentilere de girmezsiniz.

Aksine Amerika'nın Ortadoğu'da attığı her adım Türkiye'nin ulusal güvenliğini zedeleyici nitelikteyse, PKK ve FETÖ'nün sahipleri Amerika ise, bunun adını koymak lazım. Amerika, Türkiye için en büyük ulusal güvenlik sorunudur."