Kayıt
12:34 18 Şubat 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Berberoğlu: 4 yıllık süreçte 24 ayrı hakim tarafından yargılandım

    © AA / Metin Aktaş
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 11
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/11/1043831591_0:0:1200:676_1200x675_80_0_0_e82c5fb0cd6e65c3606f20857dfc590a.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202102181043838181-berberoglu-4-yillik-surecte-24-ayri-hakim-tarafindan-yargilandim/

    Yargı kararıyla Meclis’e dönen CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, MİT TIR’ları davası yargılamalarında lehine karar veren hakimlerin ertesi gün adliyelerde görülmediğini, özel kararnamelerle görevden alındıklarını ileri sürdü. Berberoğlu, "4 yıllık süreçte 24 ayrı hakim tarafından yargılandım" dedi.

    Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) hakkında ikinci kez hak ihlali verdiği ve milletvekilliği vasfını yeniden kazanan CHP'li Enis Berberoğlu, gazeteci Gürkan Hacır'ın sunduğu KRT'de yayınlanan ‘Şimdiki Zaman' programında, yargılanma sürecine dair açıklamalarda bulundu.

    Sözcü gazetesinden Mert Öz'ün metinleştirdiğine göre "Ben bu haberden ceza almadan bir yıl önce, Anayasa Mahkemesi, Can Dündar ve Erdem Gül'ü yargılarken, ürünün gazetecilik olduğunu teyit etti. O haberi 2 sene önce yazan ve gazetecilik yapan Aydınlık gazetesi o saate kadar mahkeme önüne çıkmamıştı. Çelişki o kadar çok vurgulandı ki mecburen Aydınlık hakkında dava açtılar" diyen Berberoğlu, şöyle devam etti:

    • "Dönemin İstanbul Başsavcısı İrfan Fidan, iddianameye el yazısıyla bir not düşmüş. Mealen söylüyorum, 'Bu adamlara iyi davranın, çok da ağır bir şey yapmayın' gibi. Mesela, 'FETÖ'den dava açmayın' diyor. Aynı 14. Ağır Ceza heyeti bana müebbet, Aydınlık'a takipsizlik verdi.
    • 24 ayrı hakim tarafından yargılandım. Adli kontrol koymayan hakim bir daha görülmedi adliyede. Bir diğer hakim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müdahil olma isteğini reddetti. O da ertesi duruşmaya gelemedi. Bana müebbet vermek için özel heyet kurulması gerekiyordu. 10 aylık bir hakime hanım buldular. İmzaladı kararı. Bir daha da gözükmedi.
    • Sonra istinafa geldi iş. İstinaf 3-4 ay sonra cezayı bozdu. 14. Ağır Ceza, 'Kararımı tartışmaya hakkın yok' dedi. Beni istinaf yargılamaya başladı. Bu da Cumhuriyet tarihinde bir ilktir. Cezam bozuldu. Cezamı bozan hakim beni yargılamaya başlamadan yılbaşı gecesi özel kararname ile görevden alındı. Cezamı 5'te 1'e indirdiler. 25 yıllık cezam 5 yıl 10 aya düştü. Mafya liderleri 18 yılla, 15 yılla tutuksuz yargılanırken ben 5 yıl 10 ay içerde kaldım. Hakimi 1 ay sonra görevden aldılar."

    'Adalet Yürüyüşü'nü duyunca gözüm doldu'

    Berberoğlu, hüküm giydiği günü ve Adalet Yürüyüşü kararının alındığını duyduğu andaki duygularını anlattı:

    • “Hakim suratıma bakamıyor. Müebbeti okudu. Sanki zaman dondu. Hakime gidip yanaştım. 'Kaç yaşındayım biliyor musunuz?' dedim. 'Yok' dedi. 'O zaman bir baksaydınız keşke, alacaklı çıkacaksınız, müebbet var dediniz ama ben o kadar yaşamam, baştan söyleyeyim. Yanlışlık olmasın' dedim. Baktım espriyi de anlamıyor. Oğluma döndü niye o kararı verdiğini, nasıl itiraz edeceğini anlattı.
    • O gün beni hücreye koydular tek başına. Üzerimde bir takım elbise. Öyle duvara bakıyorum. Dediler ki avukatın geldi. Baktım oğlumla, kızım gelmiş. Onlardan duydum Adalet Yürüyüşü'nü. İtiraf edeyim, gözüm doldu. Sana yapılan haksızlık insanların vicdanına dokunmuş. Yoldaşların yollara dökülmüş."

    'Yeniden hapse girebilirim ama mutlaka çıkarım'

    Türk hukuk sisteminin çadır tiyatrosuna döndüğünü savunan Berberoğlu, vatandaşın maruz kaldığı adaletsizliğin, vekilin başına geldiği zaman mesele olmasına karşı olduğunu kaydetti. Berberoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

    • "Ben bu olayı Enis Berberoğlu'nun Meclis'e dönmesi ya da hapisten çıkması olarak görmüyorum. Benim hakkımda Anayasa Mahkemesi 3 tane karar verdi. Sadece 2 karar lehime. Burada tartıştığımız şey hukuk. Bunu vatandaş her gün yaşıyor adliyede. Ben niye istisna olayım ki?"

    Berberoğlu, hakkında üst sınırdan hazırlanan fezlekeyi değerlendirirken de, "Şu anda bizim hesaplarımıza göre 61 yıl ceza isteniyor. Alabileceğim en yüksek ceza 5 yıl 10 ay ile aldığım eski ceza. Hapse girebilir miyim bu sebeple? Girebilirim, ama mutlaka çıkarım. Bu tamamen 14. Ağır Ceza'nın yargısız infaz kısmı. Uygulamayacaklarını bilmeme rağmen itiraz edeceğim. Burada mesele onlara hukuku öğretmek" diye konuştu.

    Etiketler:
    Cezaevi, Adalet Yürüyüşü, Dokunulmazlık, Anayasa Mahkemesi, Yargılama, Enis Berberoğlu, CHP
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    İngiltere'nin kuzeydoğu kıyısındaki South Shields Feneri
    Dünyanın dört bir yanından görkemli günbatımı manzaraları
    Karikatür
    Pentagon: Rusya, NATO için tehdit
    İnfografik
    Türkiye'nin nüfus yapısı
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet