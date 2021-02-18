Rasim Ozan Kütahyalı: Topbaş devam etseydi İmamoğlu kesinlikle İBB Başkanı olamazdı

Güneş gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, 2019'daki İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimiyle ilgili olarak "Eğer 2017’deki o elim hadise yaşanmayıp Kadir Topbaş devam etse ve AK Parti’nin 31 Mart 2019 İstanbul adayı olabilse, Ekrem İmamoğlu kesinlikle İBB Başkanı olamazdı" görüşünü dile getirdi.

Güneş gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, 'Neden büyük ırmaklardan bile heyecanlıydı, Karlı bir gece vakti bir dostu uyandırmak' başlığıyla yayımlanan yazısında geçen cumartesi hayatını kaybeden eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş ile 2008 yılında tanıştıklarını söyledi.

Topbaş'ın o gün kendisine kar beyazının İstanbul'a ne kadar yakıştığını anlattığını belirten Kütahyalı, "Ve böyle bir kar ortamında Kadir Topbaş'ı kaybettik. Bu vefata çok üzüldüm. Çok içim acıdı. Çok şey yazmak istedim. Kadir Bey'in vefatından sonra tüm o gece Aziz İstanbul'a Yahya Kemal gibi bir tepeden bakarak Chet Baker dinledim. Kadir Bey gibi yumuşak ve cool melodilerin adamı Chet Baker" ifadesini kullandı.

'İstanbul 2019, CHP’nin zaferi değildir'

Kütahyalı, bu yazısını kişisel Twitter hesabında ise şöyle paylaştı:

"Eğer 2017’deki o elim hadise yaşanmayıp Kadir Topbaş devam etse ve AK Parti’nin 31 Mart 2019 İstanbul adayı olabilse, Ekrem İmamoğlu kesinlikle İBB Başkanı olamazdı. İstanbul 2019, CHP’nin zaferi değildir. AK Parti’nin CHP’ye verdiği devasa bir hediyedir."

Eğer 2017’deki o elim hadise yaşanmayıp Kadir Topbaş devam etse ve AK Parti’nin 31 Mart 2019 İstanbul adayı olabilse, Ekrem İmamoğlu kesinlikle İBB Başkanı olamazdı. İstanbul 2019, CHP’nin zaferi değildir. AK Parti’nin CHP’ye verdiği devasa bir hediyedir.https://t.co/9CCgsYRyeQ pic.twitter.com/NSIHCRZSzu — Rasim Ozan Kütahyalı (@RasimOzan_K) February 18, 2021

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