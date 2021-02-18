Tartıştığı eşini 5 çocuğunun gözü önünde bıçakladıktan sonra boğarak öldürdü

Gaziantep'in Beydilli mahallesinde yaşayan 38 yaşındaki Suriye uyruklu Ali Hüseyin ile eşi Nur Cemil Hüseyin arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

DHA'nın aktardığı habere göre, tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Ali Hüseyin, mutfaktan aldığı bıçağı eşinin göğsüne sapladı.

Habere göre, tartışma esnasında en küçüğü 4 yaşında olan 5 çocuk da anne-babalarıyla aynı odada bulunuyordu.

Öfkeli koca daha sonra, elleriyle eşinin boğazını sıktı. Bıçaklanıp boğazı sıkılan Nur Cemil Hüseyin hareketsiz kalınca, eşi Ali Hüseyin olay yerini terk ederek kaçtı.

Çocukların çığlıkları üzerine üst kattan inen akrabaları, Nur Cemil Hüseyin'i yerde kanlar içerisinde buldu. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde Nur Cemil Hüseyin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Genç kadının cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Polis ekipleri, Ali Hüseyin'in yakalanması için çalışma başlattı.