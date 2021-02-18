Eski istihbaratçılar Altaylı ve Barıner için istenen cezalar belli oldu

Eski istihbaratçı Mehmet Barıner hakkında 'silahlı terör örgütü üyeliği' ile 'siyasi ve askeri casusluk' suçlarından 35 yıla kadar hapis istendi.
Ayrıntılar geliyor.
Eski istihbaratçı Enver Altaylı hakkında 'FETÖ yöneticiliği' ile 'siyasi ve askeri casusluk' suçlarından 42 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.
Eski istihbaratçı Mehmet Barıner hakkında 'silahlı terör örgütü üyeliği' ile 'siyasi ve askeri casusluk' suçlarından 35 yıla kadar hapis istendi.
Ayrıntılar geliyor.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)