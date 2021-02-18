YÖK'ün yaptığı anketin sonuçları belli oldu: Öğrencilerin yüzde 47'si bahar döneminde çevrim içi eğitimi tercih etti

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan anketin sonuçları belli oldu. Buna göre öğrencilerin yüzde 27'si bahar dönemindeki eğitim sürecinin 'yüz yüze', yüzde 47'si ise 'çevrim içi' olmasını istedi. 'Karma' bir şekilde yapılmasını tercih edenlerin oranı ise yüzde 26 oldu.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde üniversitelerde yürütülen online eğitime ilişkin görüşlerine başvurmak amacıyla öğrenci ve öğretim elemanlarına yönelik yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı.

Ankete 207 üniversiteden 1 milyon 255 bin öğrenci ile 27 bin 820 öğretim elemanı gönüllü olarak katıldı. Ankete katılan öğrencilerin yüzde 55'inin kadın, yüzde 45'inin erkek, öğretim elemanlarının ise yüzde 43'ünün kadın, yüzde 57'sinin erkek olduğu görüldü.

Ankete katılanların yüzde 74'ü lisans, yüzde 22'si ön lisans ve yüzde biri doktora öğrencisiyken, öğretim elemanlarının yüzde 45'i sosyal bilimler ve yüzde 32'si de fen ve mühendislik bilimleri alanlarından yer aldı.

Anketin sonuçları şöyle aktarıldı:

YÖK'ün yetki devirlerine öğrencilerin yüzde 43'ü olumlu baktı

"YÖK'ün, salgın süreci de dahil esnek yönetim anlayışı ile üniversitelere yetki devrinin değerlendirilmesi konusuyla ilgili öğrencilerin yüzde 43'ü ve öğretim elemanlarının yüzde 72'si 'yetki devri' hakkında olumlu görüş belirtti. Özellikle öğrencilerin bu konu üzerindeki düşük seviyede kalan desteği anlamlı bulundu.

YÖK’ün 'Sağlık Bakanlığına görüş sorma' politikasına olumlu görüş

Öğrencilerin yüzde 78'i ve öğretim elemanlarının yüzde 94'ü salgın sürecinde yüz yüze eğitimin başlatılması için YÖK'ün Sağlık Bakanlığından görüş almasını doğru bulduğunu bildirdi. Hem öğrencilerin hem de öğretim elemanlarının YÖK’ün bu politikasına büyük oranda destek verdiği görüldü.

Öğrencilerin internete ve dijital ders içeriklerine erişimi

Öğrencilerin yüzde 83'ü ve öğretim elemanlarının yüzde 97'si uzaktan eğitime erişimi sağlayan elektronik cihazlarının bulunduğunu, öğretim elemanlarının yüzde 89,6'sı ve öğrencilerin ise yüzde 97'si internet erişimlerinin yeterli olduğunu bildirdi.

Öğrencilerin çevrim içi sunulan ders materyalleri ve içeriklerinden yararlanabilme durumları

Öğrencilerin yüzde 90'ı çevrim içi eğitimde sunulan ders materyalleri ve ders içeriklerinden yararlanabildiğini ve yüzde 25'i derslerin çevrim içi yapılıyor olmasının öğrenmeye etkisinin olumlu yönde olduğunu kaydetti.

Öğrencilerin yüzde 48'i çevrim içi eğitimin, eğitim hayatını olumlu etkilediğini ya da etkisinin belirgin olmadığı ve yüzde 37'si çevrim içi eğitim sürecinde hem kendisine hem de derslere daha fazla zaman ayırdığını belirtti.

Öğrencilerin bahar dönemindeki eğitim tercihi

Öğrencilerin yüzde 27'si bahar dönemindeki eğitim sürecinin 'yüz yüze' olmasını isterken, yüzde 47'si 'çevrim içi' olmasını ve yüzde 26'sı ise karma bir şekilde yapılmasını tercih etti. Ankete katılan öğrencilerin yüzde 46'sı Kovid-19 dönemi sonrasında eğitim sürecinin sınıf içinde yüz yüze olmasını, yüzde 29'u tamamen çevrim içi olmasını ve yüzde 25'i ise karma olmasını istedi.

Öğretim elemanlarının çevrim içi eğitime dair görüşleri

Öğretim elemanlarının yüzde 69'u derslere hazırlık çalışmalarına daha fazla zaman harcadığını belirtirken, yüzde 43'ü öğrencilerin hem derse katılımlarının hem de başarı durumlarının azaldığını ifade etti.

Öğretim elemanlarının yüzde 61'i çevrim içi eğitim sürecinin ders verme dışındaki akademik faaliyetlere etkisinde bir değişiklik olmadığını veya olumlu yönde etkilediğini ve yüzde 64'ü eğitimleri verimli yürütebilmek için ciddi bir güçlük yaşamadığını belirtti.

Öğretim elemanlarının yüzde 74'ü yeni teknolojik ve pedagojik beceriler edindiğini belirttiği ankette yüzde 61'i bahar döneminde eğitimlerin çevrim içi, yüzde 26'sı karma ve yüzde 13'ü yüz yüze olmasını istedi.

Öğretim elemanlarının yüzde 44'ü salgın dönemi sonrasında eğitimlerin yüz yüze, yüzde 56'sı ise derslerin çevrim içi veya çevrim içi destekli olmasını tercih etti."