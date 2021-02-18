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    Boşanmak isteyen Instagram fenomenine kayınpederinden 'Seni Adana'da yaşatmayız' tehdidi

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    Türkiye
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    Instagram'da 'Peppycooky' kullanıcı adıyla bilinen Ezgi Özanlar, boşanmak isteyince kayınpederi Hakan Özanlar tarafından "Seni Adana'da yaşatmayız" diye tehdit edildiğini söyledi. Özanlar, suç duyurusunda bulundu.

    'Peppycooky' kullanıcı adıyla bilinen Instagram fenomeni Ezgi Özanlar, 2018 yılında Lütfü Özanlar ile evlenip Samsun’dan Adana’ya geldi. Çift bir süre sonra anlaşmazlık yaşayınca Ezgi Özanlar, 25 Ocak’ta boşanma kararı aldı ve bunu eşine söyledi. Lütfü Özanlar olumsuz bir tepki vermezken Ezgi Özanlar, kayınpederi Hakan Özanlar tarafından tehdit edilmeye başladı.

    Eşinin ailesiyle aynı apartmanda oturduğu için evini ayırıp ofisinde kalmaya başlayan genç kadın, tehditlerden bir türlü kurtulamadı. Genç kadın, kayınpederi tarafından “Seni Adana’da yaşatmayız” şeklinde tehditler almaya devam edince avukatı Tuğba Kastal Sertli ile Adana Adliyesi’ne giderek kayınpederi hakkında suç duyurusunda bulundu.

    'Adana'da yaşamak istiyorum'

    Medeni bir şekilde ayrılmayı beklerken eşinin ailesi tarafından tehdit edildiğini ve bu durumun kendisini üzdüğünü belirten Ezgi Özanlar, “Evlendiğim için Adana’ya geldim. Adana’yı çok seviyorum ve burada kendime bir iş kurdum. İşime devam edip burada yaşamak istiyorum fakat ‘Adana’da yaşayamazsın’ şeklinde tehditler alıyorum. Kadınların bu derece güçsüz görünmesine karşıyım. Güçlü bir kadın olarak projeler üretirken, bu şekilde tehditler almak inanılmaz üzücü diye konuştu.

    Tehdit edilince ofiste yaşamaya başladı

    Tehditler nedeniyle ofisinde yaşamaya başladığını ve güvenlik kamerası taktırdığını kaydeden Ezgi Özanlar, “Her yere ekip arkadaşımla gidip geliyorum. Bu süreç ama taşıyamayacağım boyutlara geldi. Elimden ne geliyorsa, yapmaya hazırım. Bugün suç duyurusunda bulundum. Diliyorum ki kadınlar artık güçlü olarak hayata devam edebilecek duruma gelir ve bu tarz tehditlerle karşılaşmazlar. Gerekene artık hukuk verecek” ifadelerini kullandı.

    'Tek başına dışarı çıkamıyor'

    Ezgi Özanlar'ın avukatı Tuğba Kastal Sertli de müvekkilinin hayatıyla tehdit edildiğini ve bu durumdan dolayı kendisinin korku yaşadığını belirterek, şöyle konuştu:

    • “Müvekkilim sırf boşanmak istediği için tehdit ediliyor. Kadın olarak eğitimli, başarılı ve ayaklarınızın üzerinde duruyor olmanız tehdit edilmenizi engellemiyor. Bizim suç duyurusunda bulunma amacımız kadınları destekleyen, onlar için bu kadar çaba sarf eden birinin de tehdide maruz kalıp, bununla yüzleşip diğerlerine örnek olma çabasıdır.
    • Müvekkilime, ‘Boşanırsan Adana’da yaşayamazsın’ deniyor. Bunun bir tehdit olup olmadığı sorulduğunda, ‘Nasıl algılıyorsanız öyle’ diye cevap veriliyor. Tek başına dışarı çıkamıyor. Korkuyor.”
    Etiketler:
    Kadın cinayeti, Kadına şiddet, Ölüm tehdidi, fenomen, Instagram, Ezgi Özanlar
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