Kadıköy Belediyesi 'Sözleşme imzalandı' dedi, işçiler sendikanın kendilerinden habersiz masaya oturduğunu söyledi

Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlandığını duyuran Kadıköy Belediyesi, yaptığı açıklamada en düşük işçi maaşının, ikramiyeler ve yıllık ödenen sosyal yardımlar hariç aylık net 5 bin 275 lira olarak belirlendiği belirtti.
Belediye, bu sözleşmenin ardından grevin sona erdiğini kaydetti.
Kamuoyuna Önemli Açıklama❗️ pic.twitter.com/bwTs9964TJ— Av. Şerdil Dara Odabaşı (@serdildara) February 18, 2021
Öte yandan, Kronos’un aktardığına göre, sendika işçilerden habersiz belediye ile masaya oturarak anlaşma imzaladı.
Üç gündür süren grevde olan işçiler, bugün DİSK Genel-İş Genel Merkezi’nin işçilerin iradesini hiçe sayarak belediye ile imza masasına oturduğunu duyurdu.
İşçilerin örgütlü olduğu Genel-İş 1 Nolu Şube’den henüz bir açıklama gelmezken, işçiler “Sözleşme hakkımız, söke söke alırız” sloganları ile belediye binasına girdi.
@DiSK_Genel_is imzayı attı, işçiyi sattı !— Kadıköy Belediyesi İşçileri Grevde (@KGrevde) February 18, 2021
1nolu şubemiz "biz buradayız " dedi.
Bu imzayı tanımıyoruz...
Birleşe Birleşe Kazanacağız #YaİscidenYanasinYaPatrondan#KadıkoydeGrevVar@DiSK_Genel_is @serdildara @ekrem_imamoglu @kadikoybelediye @istanbulbld pic.twitter.com/GLxZQA4nai
Taraflar ne istiyordu?
Kadıköy Belediyesi’nde çalışan binlerce işçi, belediye ile DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası’nın toplu sözleşme görüşmesinden sonuç çıkmaması üzerine 16 Şubat’ta greve başlamıştı.
Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, en düşük ücretliye yüzde 38 zam ve aylık net 4 bin 972 liralık gelir teklifinin sendika tarafından reddedildiğini söylemişti.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)