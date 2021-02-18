Kadıköy Belediyesi 'Sözleşme imzalandı' dedi, işçiler sendikanın kendilerinden habersiz masaya oturduğunu söyledi

Kadıköy Belediyesi, DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası'yla iş sözleşmesi imzalandığını bildirdi. Grevdeki işçiler ise sendikanın kendilerinden habersiz belediye ile masaya oturduğunu açıkladı.

Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlandığını duyuran Kadıköy Belediyesi, yaptığı açıklamada en düşük işçi maaşının, ikramiyeler ve yıllık ödenen sosyal yardımlar hariç aylık net 5 bin 275 lira olarak belirlendiği belirtti.

Belediye, bu sözleşmenin ardından grevin sona erdiğini kaydetti.

Kamuoyuna Önemli Açıklama❗️ pic.twitter.com/bwTs9964TJ — Av. Şerdil Dara Odabaşı (@serdildara) February 18, 2021

Öte yandan, Kronos’un aktardığına göre, sendika işçilerden habersiz belediye ile masaya oturarak anlaşma imzaladı.

Üç gündür süren grevde olan işçiler, bugün DİSK Genel-İş Genel Merkezi’nin işçilerin iradesini hiçe sayarak belediye ile imza masasına oturduğunu duyurdu.

İşçilerin örgütlü olduğu Genel-İş 1 Nolu Şube’den henüz bir açıklama gelmezken, işçiler “Sözleşme hakkımız, söke söke alırız” sloganları ile belediye binasına girdi.

Taraflar ne istiyordu?

Kadıköy Belediyesi’nde çalışan binlerce işçi, belediye ile DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası’nın toplu sözleşme görüşmesinden sonuç çıkmaması üzerine 16 Şubat’ta greve başlamıştı.

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, en düşük ücretliye yüzde 38 zam ve aylık net 4 bin 972 liralık gelir teklifinin sendika tarafından reddedildiğini söylemişti.