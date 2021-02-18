Belediye’nin kar küreme aracı, araba aynasını kırdı: Ekipler ‘aracın aynasını kırdık, sizi bulamadık’ diye not bıraktı

Pendik Belediyesinde görevli kar küreme ekipleri karla kaplanan yolları açmak için çalıştıkları sırada bir vatandaşın aracının aynasına çarparak kırdı. Aracın sahibini bulamayan görevliler, “aracın aynasını kırdık, sizi bulamadık” yazısı ile telefon numarası yazılı bir kağıdı aracın camına bıraktı.

Pendik Belediyesi kar küreme ekipleri de karla kaplanan yollardaki karları açtığı sırada park halinde olan bir aracın aynasına çarparak kırdı. Araç sahibine ulaşamayan ekipler “Pendik Belediyesi, kar küreme aracı, aynanızı kırdık, sizi bulamadık” yazan ve telefon numarası eklenen bir kağıdı aracın camına bıraktı.

Aracının camına bırakılan notu gören Yemliha Yıldırım, notu sosyal medya hesabında paylaştı. Yıldırım daha sonra notta yazan numara ile iletişime geçti. Sosyal medyada gündem olan notun ardından Pendik Belediyesi de aracının aynası kırılan Yıldırım için yeni bir ayna alarak kendisine teslim etti.