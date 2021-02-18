Erdoğan'ın eski metin yazarı Aydın Ünal, Hilal Kaplan'ın eşinin şikayetiyle ifadeye çağırıldı

Hayatımda 2 kez savcılığa ifadeye çağrıldım:

İlki 28 Şubat’ta “MGK’ya hakaret” iddiasıyla;

ikincisi de bugün, Pelikan’ın alt düzey bir elemanı olsa gerek, Süheyl Söğüt isimli bir şahsın şikayetiyle...



En güçlü döneminde Fetullah’ın açtırdığı davalarda bile savcı görmemiştim!