Erdoğan'ın eski metin yazarı Aydın Ünal, Hilal Kaplan'ın eşinin şikayetiyle ifadeye çağırıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski metin yazarı ve eski AK Parti Ankara Milletvekili Aydın Ünal, Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan'ın eşi Süheyb Öğüt'ün şikayetiyle ifadeye çağırıldı.
Ünal, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
- "Hayatımda 2 kez savcılığa ifadeye çağrıldım: İlki 28 Şubat’ta 'MGK’ya hakaret' iddiasıyla; ikincisi de bugün, Pelikan’ın alt düzey bir elemanı olsa gerek, Süheyl Öğüt isimli bir şahsın şikayetiyle... En güçlü döneminde Fetullah’ın açtırdığı davalarda bile savcı görmemiştim."
Hayatımda 2 kez savcılığa ifadeye çağrıldım:— Aydın Ünal (@_aydinunal) February 17, 2021
İlki 28 Şubat’ta “MGK’ya hakaret” iddiasıyla;
ikincisi de bugün, Pelikan’ın alt düzey bir elemanı olsa gerek, Süheyl Söğüt isimli bir şahsın şikayetiyle...
En güçlü döneminde Fetullah’ın açtırdığı davalarda bile savcı görmemiştim!
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)