Fatih Altaylı: Dilimizi koruma hassasiyetine yüzde yüz katılıyorum, ama sadece Batı'dan değil Doğu'dan da

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, son dönemde kullanımı artan 'istikşafi', 'tevafuk', 'gıybet' kelimelerinin Arapça kökenli olduğunu belirterek "Dilimizi koruma hassasiyetine yüzde yüz katılıyorum. Ama sadece Batı’dan değil, Doğu’dan da" dedi.

Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, 'Dile dört yönlü saldırı' başlığıyla yayımlanan yazısında Türkçenin korunmasıyla ilgili duyarlılığın çok önemli olduğunu söyledi.

Devamında "Ama bana sorarsanız tek yanlı düşünülen, tek yanlı ele alınan bir duyarlılık. Türkçe’nin korunması denirken sanki sadece 'Batı dillerinin' etkisinden korunması gibi bir algı var" ifadesini kullanan Altaylı, Türkçenin içindeki Doğu dilleri kaynaklı kelime sayısının Batı dillerinden gelen kelime sayısında çok daha fazla olduğunu söyledi.

"Çok basit bir örnekle, İslamiyet ile ilgili kavramlarımızda kullandığımız kelimeler bile Farsça. Oysa vatandaşa sorsan ibadetin dili Arapça diye biliyor" diyen Altaylı, şunları kaydetti: