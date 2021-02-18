Bahçeli: Bir sorumlu aranıyorsa biz de varız, Türk devleti Gara'da hata yapmamıştır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde düzenlenen operasyonla ilgili olarak muhalefet partilerinin tavrını eleştirdi. Bahçeli, "Gara’yla ilgili bir sorumlu aranıyorsa biz de varız, bu sorumluluğun altına seve seve girmeye hazırız. Türk devleti Gara’da hata yapmamış, hıyanete bedel ödettirmiştir" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde düzenlenen operasyonla ilgili olarak muhalefet kanadından yöneltilen eleştirilere tepki gösterdi.

Sözlerine "Terörizm insanlığın ortak düşmanıdır. Terörizmin kanlı eylemleri her insan, her toplum, her ülke için en şedit hıyanet, en şeni cinayettir. Bu yüksek tehditle dişe diş mücadele insan onurunun muhafazası için milli ve tarihi bir sorumluluktur. Mesele ağırdır, çözümü şarttır" diye başlayan Bahçeli, şöyle devam etti:

"Hiçbir şey adına teröre göz yumulamaz, tarafsız ve hareketsiz kalınamaz. Bu konunun aması, ancağı, fakatı, eğeri olamaz. Aksi tutum ve davranışlar terörizme can suyu vermek, terör örgütlerinin doymak bilmez pis kursağına hizmet etmektir.

Teröre sıcak ve sempatik tavırlar işbirlikçiliktir, aynı şekilde ihanete teşneliktir. Terör örgütlerinin adını telaffuz etmekten kaçınanlar, karanlık projelere figüranlık yapanlar masumlara ve mazlumlara sıkılan kurşunların tetiği ve namlusu olan rezillerdir.

'Gara katliamını devletin üstüne yıkma oyunu malum siyasi partilerin temel propagandası haline geldi'

Gara katliamını devletin üstüne yıkma oyunu maalesef malum siyasi partilerin temel propagandası haline gelmiştir. Terörle mücadeleyi gölgelemek, bu alandaki muvaffakiyeti örselemek isteyen zillet ittifakı ağız birliği halinde ve hiç utanmadan konuşmaktadır.

CHP Genel Başkanı’nın, Sayın Cumhurbaşkanımızı sorumlu gösterme çabası, İP Başkanı’nın Gara faciasında siyaset parmağı araması, üstelik her iki partinin HDP’ye en küçük eleştiri dahi yapamaması utanç verici bir çirkinlik, PKK’nın yedek kulübesi olduklarının delilidir."

CHP, HDP, İYİ Parti ve 'diğer marjinal partilerin' Gara'da Türkiye'nin karşısında pozisyon aldığını ve PKK'nın safına girdiğini ileri süren Bahçeli, "Sabun köpüğü nasıl eriyorsa, bu partiler millet vicdanında o nispette erimiştir. Çakma devrimciler, çıkarcı yazarlar, yeteneksiz aydınlar yüzsüzce devleti suçlamışlardır" diye yazdı. Bahçeli, şunları kaydetti:

"Zillet ittifakı PKK’yla simbiyoz ilişki kurmuştur. HDP; CHP ile İP’i kolonileştirmiş, hatta kolon atmıştır. Karşımızdaki tablo milli güvenliğimiz için vahim bir tehlikedir. Gara’da devleti karalamak terör örgütü PKK’yı aklamak demektir. Bu dil terörist Karayılan’ın dilidir.

'Türk devleti Gara’da hata yapmamış, hıyanete bedel ödettirmiştir'

Bilinmesini özellikle ve önemle isterim ki, Cumhur İttifakı ’nın ortağı olarak şayet Gara’yla ilgili bir sorumlu aranıyorsa biz de varız, bu sorumluluğun altına seve seve girmeye hazırız. Türk devleti Gara’da hata yapmamış, hıyanete bedel ödettirmiştir. Zilletin karın ağrısı budur.

’nın ortağı olarak şayet Gara’yla ilgili bir sorumlu aranıyorsa biz de varız, bu sorumluluğun altına seve seve girmeye hazırız. Türk devleti Gara’da hata yapmamış, hıyanete bedel ödettirmiştir. Zilletin karın ağrısı budur. Tarihsel döngü, dünyada yeni bir gücün ortaya çıktığı ve egemen güçle rekabet etmeye başladığı dönemlerde gerilimlerin yoğunlaştığını göstermektedir. Türkiye yükselen güçtür, Gara’da sadece PKK’yla değil, destek veren stratejik tehditlerle de mücadele etmiştir.

'İhanetin çirkin harabelerini yıkacağız'