Eğitim-Sen'den köy okulları raporu: Hem çalışıp hem okuyan bu çocukları sınav yarışına sokmak insafsızlık

Eğitim-Sen’in açıkladığı köy okulu raporunda, “Öğrenciler yeterince beslenemiyorlar. Hem çalışıp hem okumak zorundalar. Genellikle internetleri yok. Sınav yarışına sokulmaları umutlarını kaybetmelerine sebebiyet veriyor. Bu çocukların özel okullarda okuyan çocuklarla yarışmalarını beklemek en küçük ifade ile insafsızlıktır” ifadeleri yer aldı.