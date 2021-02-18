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    uzaktan eğitim, köy

    Eğitim-Sen'den köy okulları raporu: Hem çalışıp hem okuyan bu çocukları sınav yarışına sokmak insafsızlık

    © DHA
    Türkiye
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    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202102181043840529-egitim-senden-koy-okullari-raporu-hem-calisip-hem-okuyan-bu-cocuklari-sinav-yarisina-sokmak/

    Eğitim-Sen’in açıkladığı köy okulu raporunda, “Öğrenciler yeterince beslenemiyorlar. Hem çalışıp hem okumak zorundalar. Genellikle internetleri yok. Sınav yarışına sokulmaları umutlarını kaybetmelerine sebebiyet veriyor. Bu çocukların özel okullarda okuyan çocuklarla yarışmalarını beklemek en küçük ifade ile insafsızlıktır” ifadeleri yer aldı.

    Eğitim-Sen, 15 Şubat’ta köy öğretmenleriyle yaptığı toplantının raporunu açıkladı.

    Köy öğretmenleri, Amasya Eğitim-Sen Şubesi’nin öncülüğünde kamuoyuna açık çevrimiçi toplantı gerçekleştirdi. Canlı yayınlanan toplantıya Artvin, Çanakkale, Hatay, Erzincan şube başkanlarının yanı sıra Diyarbakır, Muğla, Amasya, Samsun, İzmir, Hatay'dan köy öğretmenleri katıldı.

    Sözcü'nün aktardığına göre, toplantı sonunda hazırlanan raporda şu tespitlere yer verildi:

    ‘Sağlıklı çalışma ortamı yok’

    • Çocuklarımız maddi olanaklarının genel itibari ile yoksundurlar. Çoğunun evinde sağlıklı çalışma ortamları bulunmamaktadır.
    • Teknolojik aygıtlara ulaşımları son derece kısıtlıdır.
    • Temizlik malzemelerini alabilecek bütçemizin olmamasından kaynaklı okullarımızda genel itibari ile hijyen problemleri yaşanmaktadır.

    Materyal eksikliği

    ‘Çok sık öğretmen değişiyor’

    • Köy okullarımızda ataması yapılmamış öğretmen veya dört yıllık herhangi bir bölüm mezunu arkadaşımızın (ücretli öğretmen) görevlendirilme durumu çok sıklıkla uygulanmaktadır. Bunun sonucunda öğrencilerimiz sıklıkla öğretmen değişikliğine maruz kalmaktadırlar.
    • Bazen yılda birkaç kez bazen de öğrenim gördükleri her yıl başka öğretmenle öğrenimlerini sürdürmek zorunda kalmaktadırlar. Bu arkadaşlarımız ise genellikle öğretmenlik tecrübesinden yoksun olduklarından veya ücretlerinin çok az olmasından kaynaklı ilk buldukları fırsatta geçimlerini idare ettirebilmek adına başka işlere yönelmektedirler. Bu durumda ise köy öğrencilerimiz kapanması imkansız eksiklikler yaşamaktadırlar.
    ‘Sınav yarışı, umutlarını tamamen kaybetmelerine sebebiyet veriyor’
    • Bu şartlar altında bir de sınav odaklı olarak yarış içerisine sokulmaları umutlarını tamamen kaybetmelerine sebebiyet vermektedir. Bu çocukların özel okullarda okuyan, özel dersler alan, çalışma ortamları düzenli çocuklarla yarışmalarını beklemek en küçük ifade ile insafsızlıktır.
    Yeterli beslenemiyorlar
    • Köy öğrencileri genellikle düzenli beslenememektedirler. Gerekli besinleri alamadıklarından kaynaklı bilişsel faaliyetlerde kapasitelerini kullanmakta zorlanmaktadırlar.

    Çocuk yaşta çalışmak zorundalar

    • Köy öğrencilerimizin kimi zaman mevsimlik tarım işçisi, kimi zaman çoban, kimi zaman çiftçi olarak çalıştırılmalarından kaynaklı eğitim öğretim faaliyetlerine düzenli ve verimli bir şekilde katılmalarının olanağı bulunmamaktadır.

    Yemekler sorunlu, hijyenik değil

    • Taşımalı eğitim kapsamında olan okullarımızda öğle aralarında verilen yemeklerde büyük sorunlar yaşanmaktadır. Yönetmeliklere uygun besin malzemeleri ya yeteri kadar kullanılmamakta ya da hiç bulunmamaktadır. Hijyen sorunu yaşanmaktadır. Genellikle kalite ve standarttan yoksundurlar.

    Sosyal etkinliklere katılamıyorlar

    • Taşımalı eğitim alan öğrencilerimiz ders dışı eğitim öğretim faaliyetleri ile sosyal etkinlik çalışmalarına genellikle katılamamaktadırlar.

    Köy öğretmenleri ve şube başkanlarının ortaklaştıkları durumlar ise şöyle ifade edildi:

    • 'Uzaktan eğitim süreci içerisinde en çok mağduriyet yaşayan ve eşitsizliklere maruz kalan öğrenciler köy öğrencileridir' tespiti yapıldı.
    Genellikle internet erişimi yok
    • Köylerimizin genelinde internet ulaşımı yoktur denildi. Bazı okullarımızın ‘uydu net’ gibi kalitesi çok düşük internet ulaşım yöntemleri ile faaliyetlerine devam ettikleri vurgulandı.

    '220 öğrenciye 15-20 tablet'

    • Öğrencilerimizin büyük bölümü uzaktan eğitim hizmetlerinden yararlanamamaktadır. Örneğin bir okulumuzda 220 öğrencilerinin olduğu, verilen tabletler ile ancak 15-20 kişinin derse katılabildiğini belirtildi. Dağıtımı yapılan tabletlerin sayıca ihtiyacı karşılamaktan çok uzak olduğu tespiti yapıldı.

    Bakanlığın ‘uzaktan eğitim pozu’ eleştirildi

    • Görevi, bütün öğrencilerin eşit imkanlardan yararlanmalarını sağlayarak çocuk işçiliğini önlemek olan Milli Eğitim Bakanı'nın mevsimlik tarım işçisi çocuklarla uzaktan eğitim pozu vermesi sert bir dille eleştirildi.

    ‘Öğretmenler bir an önce aşı olmalı’

    • Öğretmenlerin bir an önce aşı olması gerekliliği kesin olarak ifade edildi. Özellikle sonbahar döneminde okulların yüz yüze eğitime açılmasından sonra hastalık geçiren, büyük sağlık problemleri yaşayan veya hayatını kaybeden arkadaşlarımızın olduğu vurgulandı.
    • Öğrencilerin çoğu zaman maske ve mesafe kurallarına dikkat etmedikleri belirtildi.
    • Okullarda hijyen malzemelerinin ve maske dağıtımlarının merkezi düzeyde yapılmadığı bazı okullarda öğretmenlerden maddi destek talep edildiği ortaya çıktı. Hijyen malzemelerinin tedarikinin illere göre farklılıklar gösterdiği sonucuna varıldı.
    • Yüz yüze eğitim denemelerinin başarısızlıkla ve sonuçlandığını çocukların düzenli bir şekilde uzaktan eğitim de alamamasının da eşitsizlikleri derinleştirdiği tespiti yapıldı.
    • İktidarın bir an önce Eğitim ve Bilim Emekçilerinin, Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) ve bağımsız bilim insanlarının uyarılarını dikkate alarak gerekli önlemleri alması gerektiği vurgulanarak bir an önce korkusuzca öğrencilerine kavuşmak istediklerini dile getirdiler.
    Etiketler:
    Öğretmen, Beslenme, Sınav, Kovid-19, Koronavirüs aşısı, Uzaktan eğitim, köy okulları
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