Erdoğan: Türkiye bizim dönemimizde spor altyapısında da çağ atlamıştır

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Aileler çocuklarını spora daha fazla yönlendiriyor. Okullar eğitimin yanısıra spor faaliyetlerine de ağırlık veriyor. Üniversiteler sporda derece yapmış gençlerimize daha çok değer veriyor. Hükümetimizin yaptığı yatırımların çok büyük faydası var. Türkiye bizim dönemimizde spor altyapısında da çağ atlamıştır.

Gelişen altyapımız sayesinde faal sporcu sayımız son 18 yılda 206 binden 3 milyon 623 bine ulaştı. Spordaki başarılarımızı artırmak için hayata geçirdiğimiz en büyük yatırımlardan biri de sporcu eğitim merkezleridir.

Şüphesiz her başarı önemlidir, kıymetlidir. Ancak başarının kendisi kadar, emeğin, kalitenin takdir edilmesi de önemlidir. Ödüllendirilen her başarı, daha büyük başarıların öncüsü olacaktır. Devlet olarak farklı mali destek programlarını uygulamaya aldık.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına rağmen sporcularımız katıldıkları uluslararası müsabakalarda üstün başarı sergiledi. Bayrağımızı gururla dalgalandıran her bir sporcu gencimize şahsım, milletim ve ülkem adına şükranlarımı sunuyorum. Sporcularımızın uluslararası alanlardaki başarıları arttıkça, ailelerin çocuklarını spora yönlendirme şevkleri de büyüyor. Gayemiz, bizim çektiğimiz çileleri gençlere çektirmemek. Bizim yürüdüğümüz zorlu yollardan gençleri yürütmemek.

Bu ülke eğitimli, nitelikli, sağlıklı, milli ve manevi değerlerle mücehhez gençlerin omzunda yükseletecektir. Hep söylediğimiz gibi gençlik geleceğin tohumu, istikbalimizin teminatıdır.

Buradan tüm özel eğitim kurumlarımızı sporcularımıza destek olmak amacıyla mutabakata katılmaya davet ediyorum. Milli sporcu bursu mutabakatının tüm sporculara hayırlı olmasını diliyorum. Tüm gençlerimizi tekrar selamlıyorum. Yolunuz, bahtınız açık olsun. Kalın sağlıcakla."