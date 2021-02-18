Sahipli kedi ve köpeklerin kimliklendirilmesi zorunlu oluyor

Kedi ve köpeklerin hareketlerinin takibi ve hastalıkları ile daha etkin mücadele için protokol imzalandı. Kedi ve köpeklere derialtı mikroçip uygulanacak. Uygulama köpeklerde bu yıl başlatılırken, kedi ve gelinciklerde 2022'de başlayacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü ile Türk Veteriner Hekimleri Birliği arasında kedi, köpek ve gelinciklerin hareketlerinin takibi ve başta kuduz hastalığı olmak üzere hayvan hastalıkları ile daha etkin mücadele etmek amacıyla bu hayvanların kimliklendirilerek, elektronik ortamda kayıt altına alınması amacıyla protokol imzalandı.

Gıda Kontrol Genel Müdürü Harun Seçkin ve TVHB Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu’nun imzaladığı protokol çerçevesinde sahipli köpeklerin bu yıldan itibaren, sahipli kedi ve gelinciklerin ise 2022 yılından itibaren bireysel olarak kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınması zorunlu olacak.

Sokağa bırakılan kedi ve köpeklerin sahibine çip ile ulaşılacak

Kedi ve gelinciklerin bu yıldan itibaren gönüllü olarak kayıt altına alınabileceği uygulama kapsamında, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan üretim izni almış ev ve süs hayvanları üretim merkezlerindeki kedi, köpek ve gelincikler de kayıt altına alınacak. Uygulama TBMM gündeminde olan Hayvan Hakları Yasası’nın uygulanmasına temel teşkil edeceği gibi sokağa terk edilen veya kaybolan hayvanların sahiplerine kolaylıkla ulaşılabilmesini sağlayacak.

Bilgileri 15 gün içinde kaydedilecek

Uygulama ile yeni doğan ev hayvanının sahibi, doğum tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde Bakanlığın il veya ilçe müdürlüğüne başvuracak. Mikroçip takılarak pasaport düzenlenen ev hayvanları 15 gün içinde, ev hayvanlarına yapılan aşılar ve sahip değişikliği gibi bilgileri en geç 15 gün içinde kaydedilecek. Sahipsiz hayvanların, hayvan barınakları tarafından gerçek veya tüzel kişiliklere verilerek sahiplendirilmesi durumunda, hayvanın sağlık karnesiyle sahiplendirme tarihinden itibaren en geç 60 gün içinde il veya ilçe müdürlüklerine başvurulacak.