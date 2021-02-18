Türkiye'de aşılananların sayısı 5 milyonu geçti

Türkiye’de Kovid-19’a karşı yapılan aşının birinci dozu 5 milyon 231 bin 605 kişiye uygulanırken, ikinci doz yapılan aşı sayısı ise 907 bin 981 oldu.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında yapılan CoronaVac aşı sayısı 6 milyonu geçti. Türkiye’de Kovid-19’a karşı yapılan aşının birinci dozu 5 milyon 231 bin 605 kişiye uygulanırken, ikinci doz yapılan aşı sayısı ise 907 bin 981 oldu.

Türkiye’de aşılama süreci 14 Ocak'ta sağlık çalışanları aşılanmasıyla başlamıştı.