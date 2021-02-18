AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye’de katliam siyaseti ve cinayet siyaseti diyebileceğimiz bir siyaset yapma biçimi var

Çelik'in açıklamaları şu şekilde:

- Terör aslında sonuçtur diyerek meşrulaştırmaya çalışanlar dikkatleri başka noktaya çekmeye çalışıyor.

- Türkiye’de katliam siyaseti ve cinayet siyaseti diyebileceğimiz bir siyaset yapma biçimi var.

- PKK aynı DEAŞ gibi bir cinayet, katliam şebekesi. Buna insanlık, haysiyet, namus, vicdan adına verilmesi gereken en hafif tepki lanetlemektir.

- PKK saldırısı gerçekleştiğinde Avrupa Birliği'nden bir dayanışma göremedik.

- PKK aynı DEAŞ gibi bir katliam, cinayet şebekesidir; ama maalesef bu cinayet şebekesiyle aynı çizgide ilerleyen bir cinayet şebekesi var.

- PKK terör örgütüne söylenecek laf, Türkiye'nin devlet başkanına söylenirse bu şehitlere sahip çıkmak olur mu? Kılıçdaroğlu çıkıp da '13 şehidin sorumlusu Erdoğan' dediği zaman bu, Türkiye'nin terörle mücadelesine doğrudan saldıran bir provokasyondur. Kılıçdaroğlu PKK’ya söylemesi gereken sözü Erdoğan’a söylüyor, bu devlet hayatımızdaki en büyük skandallardan biri.

- Pek çok metot denendikten sonra ortaya çıkan bu tablo karşısında bu kadar ağır bir üzüntü içerisindeyken tartışmamız gereken konu bu terör örgütünün bölgemizde yaratmaya çalıştığı derinliği yok etmek üzere bütün dünyaya tek bir yumruk gibi cevap vermek olmalıydı. Burada bütün dünyaya karşı kabine muhalefet partileri, tek bir yumruk olarak dünyaya nasıl bir mesaj veririz arayışı içerisinde olmalıydı. Bu bir iktidar-muhalefet meselesi değildir.

- Kim ne derse desin, sınırlarımızda bir terör devletçiği kurulmasına müsaade etmeyeceğiz, bedeli ne olursa olsun.

- ABD'den Türk demokrasisine, yargısına mutlak saygı, terörle mücadele konusunda katıksız destek bekliyoruz. 'Eğer PKK terör örgütü yaptıysa' gibi bir ifade kullandı. Böyle bir açıklama ciddi şekilde sorgulanmalıdır. Bu bizim hükümetimizin beyanına inanmamak demektir. Daha sonra yapılan açıklamalar toparlayıcı nitelikteydi. 'Eğer' diye başlarsanız ondan sonrasının önemi yok. Bu ifadeleri asla kabul etmiyoruz. Ama' diyorsanız bizim yanımızda durmuyorsunuz demektir.

- Son operasyon bir kez daha göstermiştir ki, PYD/YPG terör örgütü doğrudan PKK’dan emir almaktadır.

- Türkiye Cumhuriyeti devletinin yasalarına ve geleneklerine uygun bir şekilde bu evlatlarımızın hayatlarını kurtarmak için yapılması gereken her şey yapılmıştır. Sanki bu zamana kadar duruldu, bu zamana kadar yapılan tek operasyon buymuş gibi bir tablo çiziliyor. Bu evlatlarımızın canını kurtarmak için diplomasi ve operasyon alanında her seçenek değerlendirilmiştir.