Bakan Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştü

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin’in bugünkü telefon görüşmesinde ele alınan konuların takibi hakkında görüşüldüğü kaydedildi.

Erdoğan ile Putin, Rus koronavirüs aşılarının Türkiye’ye tedarik edilmesi, Karabağ’daki çatışmasızlık halinin denetimi için oluşturulan Rus-Türk ortak gözlem merkezinin çalışmaları ve Suriye'deki siyasi çözümle ilgili meseleleri ele almışlardı.