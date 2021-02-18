Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Şişli genelinde bir asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Cadde ve sokaklarda şüpheli görülen kişileri tek tek durduran polis, araçlarda da inceleme yaptı.

Şişli'de cadde, sokak ve pazarlarda uygulama yapan polis, şüpheli araçları durdurduktan sonra vatandaşların üstlerini arayarak GBT'lerini sorguladı.

İHA'da yer alan habere göre Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ve motorize yunus ekiplerinin arama noktalarında yaptığı çalışmalar sonucu şüpheli görünen bir kişinin üzerinden uyuşturucu çıktı. Söz konusu kişiyi polis ekipleri gözaltına aldı.

Şişli polisinin ilçe genelinde cadde, sokak ve pazarlarda yaya ve araçlarla sürekli olarak devriye görevine devam edeceği, suça ve suçlulara göz açtırmayacağı bilgisine ulaşıldı.

Şişli'de polisten denetim: Şüpheli görülen kişilerin üstü ve araçların içi arandı https://t.co/B0fOQjQQN1 pic.twitter.com/ooacFP8v39 — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) February 18, 2021

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