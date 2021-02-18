İstanbul Üniversitesi'nden 'yüz yüze eğitim' açıklaması

Sağlık Bakanlığı ve YÖK'ün açıklamalarının ardından İstanbul Üniversitesi bahar yarıyılına ilişkin yüz yüze ve uzaktan eğitim kararlarını açıkladı.

Buna göre, Tıp Fakültesi 4, 5 ve 6. sınıf; Diş Hekimliği Fakültesi 4 ve 5. sınıf ile Eczacılık Fakültesi 5. sınıf klinik uygulamalarının azami dikkat gösterilmesi ve sıkı tedbirlerin alınması şartıyla öğrenciler seyreltilerek ve gruplara ayrılarak yüz yüze yapılmasına karar verildiği belirtildi.

Bunun dışında kalan tüm akademik kademelerde ise uzaktan eğitime devam edileceği belirtildi.

İstanbul Üniversitesi'nin resmi sitesinden "2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Hakkında Öğrenci ve Akademisyenlerimize Duyuru" başlığıyla yapılan açıklama şöyle: