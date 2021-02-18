Azerbaycan, Türkiye’ye kimlik kartıyla seyahati öngören protokolü onayladı

Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ve Türkiye arasında karşılıklı vize muafiyetine ilişkin 25 Şubat 2020 tarihli anlaşmaya, iki ülke vatandaşlarının kimlik kartlarıyla karşılıklı ziyaretlerine imkan tanıyan değişikliğin yapılmasını öngören 1 sayılı Protokol’ü onaylayan yasayı imzaladı.

Daha önce Azerbaycan Milli Meclisi, ilgili yasa tasarısını kabul etmişti.

10 Aralık 2020 tarihinde imzaladığı protokol ile iki ülke vatandaşları sadece kimlik kartı ibraz etmek suretiyle Türkiye ve Azerbaycan’a gidebilecekler. Yalnızca üçüncü ülkeler üzerinden yapılan seyahatler için pasaport gerekecek.