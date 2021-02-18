Koronavirüs nedeniyle öğrenci yurtlarında karantinaya alınan 40 kişi zehirlendi

İddiaya göre, Uzunköprü ilçesinde KYK yurdunda koronavirüs nedeniyle karantinada bulunan 40 kişi, bir yemek şirketi tarafından dışarıdan getirilen tavuk nedeniyle zehirlendi.

Uzunköprü Devlet Hastanesine kaldırılan hastalar ve personel tedavilerinin ardından taburcu oldu.