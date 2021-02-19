KYK yurdunda karantina altında bulunan 40 kişi, dışarıdan getirilen tavuk nedeniyle hastanelik oldu

İddiaya göre, Uzunköprü ilçesinde KYK yurdunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle karantinada bulunan 40 kişi bir yemek şirketi tarafından dışarından getirilen tavuk nedeniyle hastalar ve personel dahil toplamda 40 kişi zehirlendi.

Uzunköprü Devlet Hastanesine kaldırılan hastalar ve personel tedavilerinin ardından taburcu oldu.