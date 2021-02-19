AK Partili belediye başkanı 52 yaşında koronavirüs aşısı oldu

Çorum’un Dodurga ilçesinin AK Partili belediye başkanı 52 yaşındaki Mustafa Aydın Kovid-19 aşısı oldu.

Çorum’un Dodurga ilçesinin AK Partili belediye başkanı 52 yaşındaki Mustafa Aydın, Kovid-19 aşısı olduğu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Cumhuriyet'ten Seyfettin Mete'nin haberine göre Aydın, fotoğrafa “Bu güzel ve mübarek günde, Covid-19 aşımızı da olduk. Herkese sağlıklı günler dileğiyle...” notunu yazdı.

Villası kaçak olduğu gerekçesiyle yıkılmıştı

Aydın, devlet arazisine özel havuzlu kaçak villa yaptırmıştı. Aydın’ın kaçak villası yurttaşların şikâyeti üzerine Çevre Şehircilik Müdürlüğü’nün kararıyla önceki gün kendi yönetimindeki belediye ekiplerince yıkıldı.