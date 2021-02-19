Adana'da usulsüz reçete yazan çeteye operasyon: 46 gözaltı

Adana merkezli 11 ilde yürütülen soruşturma kapsamında, usulsüz reçete yazılarak haksız kazanç temin ettikleri belirlenen, aralarında sağlık müdür yardımcısı ve doktorların da bulunduğu 46 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, reçete çetesine operasyon düzenledi.

'Nitelikli Dolandırıcılık, Rüşvet ve Resmi Belgede Sahtecilik' suçlarına yönelik olarak yapılan çalışmada, usulsüz reçete yazılarak haksız kazanç temin edildiği ve kamu zararına sebebiyet verildiği tespit edildi.

Şüphelilerin kanser hastalarının tedavisi için kullanılması gereken ilaçları hastalar için kullanılmayıp Azerbaycan, Suriye, İran ve Irak gibi ülkelere satmaya çalıştığı belirlendi.

Ayrıca yeşil reçeteye tabii uyuşturucu özelliği olan ilaçların da reçetesiz satılarak, uyuşturucu madde ticareti yapıldığı belirlendi.

22 ara yakalamada ele geçirilen 9 bin 177 kutu faturasız ve reçetesiz ilaçların piyasa değeri ve şüphelilerin kendi arasında yaptığı para transferinin toplam değerinin 12 milyon 523 bin 111 TL olduğu tespit edildi.

Adana İl Sağlık Müdürlüğü'nde görevli 1 müdür yardımcısı, 4 doktor, 2 sağlık merkezi çalışanı, 2 biyolog, 9 eczacı, 13 eczane ile ilaç firması çalışanı ve 15 diğer şahıs olmak üzere toplam 46 şüpheliye yönelik Adana merkezli İstanbul, Bursa, Ankara, Kayseri, Antalya, Osmaniye, Gaziantep, Diyarbakır, Şırnak ve Van'da eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Zanlılar Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.