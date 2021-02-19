Fuat Oktay: Türkiye'ye 15 milyar doların üzerinde portföy girişi gerçekleşti

Türkiye-Azerbaycan İş Forumu'na katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kovid-19 sonrasında Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmek için büyük çaba sarf edildiğini belirtti ve "Son aylarda ülkemize yurt dışından 15 milyar doların üzerinde portföy girişi gerçekleşti" açıklamasında bulundu.

Ekonomi ve yatırımları doğrudan ilgilendiren bir hukuk reformunun gündemde olduğunu belirten Oktay ,"Önümüzdeki günlerde reform taslakları TBMM gündeminde olacaktır" dedi.

Dağlık Karabağ'ın vatan hasretinin 44 gün süren muharebeler sonucunda son bulduğunu aktaran Oktay, "İşgalci Ermenistan'ın Karabağ'dan sökülüp atılması, Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin gücünü sahada bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir" ifadelerini kullandı.

Fuat Oktay, Nahçıvan ile Azerbaycan arasında planlanan koridorun açılmasıyla birlikte "Bakü, Orta Asya bölgesinde önemli bir lojistik merkez haline gelebilir, gelir" dedi.