Doktor eşi tarafından öldürülen Gamze Kaçar Bozkurt’un babası: Meğer kızım celladını kurtarmış

Doktor eşi Yusuf Onur Kaan Bozkurt tarafından öldürülen diyetisyen Gamze Kaçar Bozkurt'un babası açıklamalarda bulundu.

Sabah gazetesinden Erdoğan Öztürk'ün haberine göre Diyetisyen Gamze Kaçar Bozkurt'un babası Harun Kaçar, damadının psikolojik sorunları olduğunu ve aralarındaki yaş farkını takıntı yaptığını söyledi.

"Boşanacaklardı. Araya girdik, kızım boşanmaktan vazgeçti. Damadım, geçtiğimiz günlerde silahla intihara teşebbüs etti" ifadesini kullanan Kaçar, şöyle devam etti:

"Polislerin çağırmasıyla olay yerinde kızım intihardan vazgeçirdi. Meğer celladını kurtarmış. Olaydan bir gün önce, eşimin doğum günü için tüm aile bir araya gelmiştik. Çok mutluydular. Böyle bir şey yapacağı aklıma gelmezdi. Kızım uyurken başına 2 el ateş etmiş. Sonra da intihar etmiş."

Ne olmuştu?

Antalya'nın Kepez ilçesinde meydana gelen olayda kreşten eve gelen küçük kıza kapıyı açan olmadı. Küçük kız karşı dairedeki anneannesinin yanına geçti.

Anneanne Nurdan Kaçar, yedek anahtarla girdiği evde damadı Yusuf Onur Kaan Bozkurt ile Gamze Kaçar Bozkurt’u kanlar içinde yerde gördü.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verilmesiyle eve gelen sağlık ekipleri çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından çiftin cansız bedenleri Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.