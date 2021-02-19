Adalet Bakanı Gül: Herkesin terörle mücadeleye taraf olması şarttır

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Herkesin amasız ve fakatsız, demokrasinin, milli iradenin, milletin değerlerinin, kardeşliğimizin, hukukun, anayasanın ve kanunların yanında yer alması, terörle mücadeleye taraf olması şarttır" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 13 Türk vatandaşının PKK tarafından öldürülmesiyle ilgili "Bu menfur olay, bölücü, hain terör örgütü PKK'nın insanlık dışı ve kirli yüzünü bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir. Herkesin amasız ve fakatsız, demokrasinin, milli iradenin, milletin değerlerinin, kardeşliğimizin, hukukun, anayasanın ve kanunların yanında yer alması, terörle mücadeleye taraf olması şarttır" açıklamasında bulundu.

Gül, "Özünde milletimizin mayası olan yeni bir anayasa, yarınlarımıza, çocuklarımıza bırakacağımız en değerli miras olacaktır" ifadelerini de kullandı.