Danıştay: Tarihi alanlarda kamu binası yapılamaz

Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) gibi tarihi alanlarda kamu binası yapılabilmesinin önünü açan 271 sayılı ilke kararı, Mimarlar Odası’nın açtığı davada Danıştay 6. Dairesi tarafından iptal edildi.

Kararı değerlendiren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin taşınması gerektiğini belirtti.

Gazete Duvar'ın aktardığına göre Candan, Cumhurbaşkanlığı’nın ve Kültür Bakanlığı’nın yanında müdahil olduğu davada, Danıştay 6'ncı Dairesi, 271 sayılı ilke kararını iptal ederek, tarihi ve doğal SİT alanlarında kamu yapılarının yapılmasının hukuka uygun olmadığına karar verdiğini söyledi.

'Anayasanın gereği yapılmalı'

Ankara Mimarlar Odası Şube Başkanı sözlerine şöyle devam etti:

"Bu kararla birlikte, 1'inci Derece tarihi ve doğal SİT alanı olan Atatürk Orman Çiftliği alanlarında, kamu yapılarının yapılamayacağı bir kez daha yargı yoluyla kesinleşti. Anayasaya bağlı kalacağına ve hukuka uygun davranacağına yemin eden Cumhurbaşkanı gereğini yapmalıdır.

Bu kararla hepimizin belleklerinde yer eden Çankaya Köşkü Cumhurbaşkanlığı mekânıdır. Cumhurbaşkanlığı köşke taşınmalıdır. Atatürk Orman Çiftliği alanları Atatürk’ün şartlı bağışı ve vasiyetine uygun hale getirilmelidir. Bu kararı Atatürk Orman Çiftliği alanlarında tahribata yönelik açtığımız 160 davaya da sunacağız. O davalarımızı da etkileyecek büyük bir karar bu. Diplomalarımız ve mücadelemiz Atatürk’e, kurduğu Cumhuriyet'e ve değerlerine vefa borcudur."