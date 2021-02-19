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    Kemal Kılıçdaroğlu

    Kılıçdaroğlu'ndan Gara yorumu: Türkiye'yi yöneten ben miyim, başarısızlığın faturası talimatı verene kesilmeli

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    Türkiye
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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde düzenlenen operasyonla ilgili olarak "Başarısız olduysanız bunun bir sorumlusu olması lazım. Türkiye’yi yöneten kim ben miyim? Başarısızlığın faturasının talimatı verene kesilmesi gerek" dedi.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile bir araya geldi. Görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde düzenlenen operasyonla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

    Bu konuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamalara değinen Kılıçdaroğlu, "Yapılan bir operasyondan Türkiye Cumhuriyeti’ni sorumlu tutmak tarihte görülmemiş bir şey. Sayın Erdoğan'ın beni eleştirmesi onun açısından anlayışla karşılanabilir. Ama ben kimseye kötü söz söyledim mi? Hayır. Ben vatandaşın sorması gereken 5 soruyu sordum. Cevap istedim" dedi. Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

    • "Bir başarısızlık var. Onu da Erdoğan söylüyor. Başarısız olduysanız bunun bir sorumlusu olması lazım. Türkiye’yi yöneten kim ben miyim? Başarısızlığın faturasının talimatı verene kesilmesi gerek. Şu ana kadar 5 sorunun cevabını almış değilim. Bunun cevabını hala bekliyorum. Bana değil millete vereceksin. 5 sorunun cevabının hala bekliyorum. İster Erdoğan verir, ister yetkilendirdiği biri verir.
    • 5.5-6 yıldır bunları ellerinde tutuyordu terör örgütü, ne yaptınız siz? Siz İstanbul seçimlerinde gittiniz terör örgütünün başından oy için destek aldınız, mektup yayınlattınız. Bunların serbest bırakılması için neden mektup istemediniz? 'Dostum Trump' diyordun papazı verirken, neden 'Yahu bizim şu vatandaşlarımızı da alalım bir şekilde' diyemedin?
    • Ben böyle söyleyince kızıyorlar. Hakaret yok sorularımda. Suçlama da yok. Sokaktaki vatandaş da bilmek zorunda. Ne yaparlarsa yapsınlar şehirlerimizi hakkını ve hukukunu hayatımın sonuna kadar savunacağım."

    Destici: Bu konudaki duruşumuz çok açık

    Kılıçdaroğlu'nun ardından söz alan Destici de ise "Terörle mücadele hepimizin ortak meselesi. Bu meselede en önemli sorumluluğumuz bir siyasetçi olarak bir ve beraber hareket etmektir. Asıl hedef alınması gereken evlatlarımızı kahpece öldüren terör örgütüdür. Kınanması gereken PKK’dır" ifadesini kullandı. Destici, şunları söyledi:

    • "Bu üzüntülü hadisede bile gördük ki PKK’nın Meclis’teki uzantısı HDP bunu kınamaktan geri durdu. Bazen ağzımızdan sehven bazı ifadeler çıkabilir bunun peşine düşüldüğü zaman bizim aleyhimize de kullanılabilir.
    • O yüzden burada daha hassas davranmak gerekir. Birbirimizi suçlamak yerine milletçe terörle mücadele nasıl veririz? Bunu konuşmak lazım. Terörün finansının kesilmesi ki; burada hemfikiriz. Terörle mücadele konusunda terörü destekleyenler neredeyse bununla mücadele edilmesi gerekiyor. Bizim BBP olarak bu konudaki duruşumuz çok açık. Aynı şekilde Cumhur İttifakı’ndaki konumumuzu da koruyoruz."
    Etiketler:
    Talimat, Gara, Fatura, CHP, Kemal Kılıçdaroğlu
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