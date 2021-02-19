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    Andrey Karlov

    Karlov Davası, sanıkların son sözlerinin alınması için 9 Mart'a ertelendi

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    Sputnik Türkiye
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    Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un, o sırada görevde olmayan polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş tarafından öldürülmesine ilişkin 28 sanığın yargılanmasında son aşamaya gelindi. Mahkeme, sanıkların son sözlerinin alınması için davayı 9 Mart saat 14.00'e erteledi.

    Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 19 Şubat Cuma günü görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Vehbi Kürşat Akalın, Şahin Söğüt, Ramazan Yücel ve Hüseyin Kötüce katıldı. Diğer tutuklu sanıklar Ahmet Kılınçaslan, Salih Yılmaz ve Hayreddin Aydınbaş ile bulundukları cezaevinden video konferans yöntemiyle bağlantı kuruldu.

    Duruşmanın bugünkü bölümünde sanıklardan Vehbi Kürşat Akalın savunması alındı. Akalın savunmasında, 42 aydır tutuklu olduğunu ve bu dosyaya sonradan eklendiğini ifade etti. “Suçlu olduğunun kanıtlamadığını” öne süren sanık Akalın, iddianamede yer alan FETÖ üyeliği ve casusluk iddialarını ise reddetti. Akalın'ın da savunmasını yapmasıyla bütün sanık savunmaları tamamlanmış oldu.

    Mahkeme heyeti tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına ve davanın 9 Mart saat 14.00'e ertelenmesine karar verdi. Bu duruşmada sanıkların son sözlerinin alınması ve kararın açıklanması bekleniyor.

    Ne olmuştu?

    Büyükelçi Karlov, 19 Aralık 2016'da katıldığı sergide o sırada mesaide olmayan polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş'ın silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmiş, Altıntaş da polis tarafından vurularak öldürülmüştü.

    Olayın ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, aralarında Fetullah Gülen'in de bulunduğu 28 şüphelinin yer aldığı iddianame hazırlandı.

    Gülen'in bir numaralı sanık olduğu iddianamede, Abdulsamet Kekeç, Ahmet Kılınçarslan, Ayşe Söğüt, Bilal Dereli, Burak Yusmak, Cemal Karaata, Cengiz Özkan, Doğukan Söylemez, Emrullah Uslu, Hamza Sevinç, Hasan Tunç, Hayreddin Aydınbaş, Hüseyin Kötüce, Kaan Bülbül, Kadir Şamlı, Murat Tokay, Mustafa Timur Özkan, Oğuzhan Öztürk, Ramazan Yücel, Salih Yılmaz, Sefa Kurnaz, Sercan Başar, Şahin Söğüt, Şerif Ali Tekalan, Temel Alsancak, Ufuk Gül ve Vehbi Kürşad Akalın da sanık olarak gösterildi.

    İddianamede, Fetullah Gülen ile birlikte 16 sanığın, suikastla doğrudan bağlantıları ortaya konarak, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "terör amacıyla tasarlayarak öldürme" suçlarından ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının yanında "terör amaçlı tasarlayarak öldürmeye azmettirme" ve "terör amaçlı kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından çeşitli sürelerle hapis cezasına çarptırılmaları istenmişti.

    İddianamede suikastın arkasında, 15 Temmuz darbe girişiminin faili ve aynı zamanda bir casusluk ve istihbarat örgütü olan FETÖ'nün bulunduğu ve suikastın, "Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilere yönelik provokasyon türünde bir eylem" olduğu kaydedilmişti.

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    Etiketler:
    Suikast, Türkiye, Rusya, Andrey Karlov
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