Abbas Güçlü: Bugünkü eğitim sisteminin tümüyle çöpe atılması gerekiyor

Milliyet gazetesi yazarı Abbas Güçlü, TV5’te yayınlanan ve Mustafa Deniz’in ve Hasan Basri Akdemir’in sunduğu '4. Güç' programında Türkiye'deki eğitim sistemiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Türkiye’de 8 milyon 400 bin üniversite gençliği varken, Almanya’da bu sayının çok düşük olmasıyla ilgili açıklamasının hatırlatılması üzerine Güçlü, şunları söyledi:

"Eğitim modeli yeniden yapılacaksa üretim liseleri açılmalı. Bugünkü eğitim sisteminin tümüyle çöpe atılması gerekiyor. Biraz önce ‘207 üniversite, 8 milyon öğrenci’ dediniz, Almanya enayi mi? Niye 200 tane üniversite açmadı? Niye 8 milyon öğrencisi yok? Çünkü yaşam kalitesini yükseltmeniz için ara insan gücünü, kalifiye insan gücünü arttırmanız gerekiyor. Dünya’nın her yerinde, bütün gelişmiş ülkelerinde doğan her çocuğun üniversiteye gittiği başka ülke yoktur. Biz tümünü üniversiteye yönlendiriyoruz, üretimden düşürtüp tüketime yöneltiyoruz.

Bu açıdan yüzde 30, yüzde 35 akademik liselere, yani üniversiteye yönlendirip geri kalan mesleki eğitime yönlendirilmeli.

'Çocuklarımızı sınav bağımlılığından kurtarmamız gerekir'

© Fotoğraf : Pixabay Üniversiteler baharda hibrit eğitime geçiyor

Erdoğan ne demişti?

Erdoğan’ın söz konusu ifadeleri şöyleydi:

"Üniversite sayımızı 77’den 207’ye, öğrenci sayımızı bir milyondan, Almanya’dan çok çok ilerdeyiz onu söyleyeyim, Merkel’e 8 milyon 400 bin üniversite gençliğimiz var deyince öyle bir şaşırdı. Öğrenci sayısı itibariyle Avrupa’da üniversiteye erişim sayısında ilk sıraya çıktık. Bütçeden ayırdığımız payı 2.5 milyar liradan aldık, bu yıl itibariyle 36 milyar liraya yükselttik."