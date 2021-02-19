Kadıköy'den sonra Ataşehir'deki belediye işçileri de grev kararı aldı

Türkiye Genel Hizmetler İşçileri Sendikası'na (Genel-İş) üye Ataşehir Belediyesi işçileri ile belediye arasında yapılan Toplu İş Sözleşmeleri (TİS) görüşmeleri karara bağlanmadı.

Gazete Duvar'ın aktardığına göre işçiler bunun üzerine grev kararı aldı. Ekonomik maddeler üzerinde anlaşmanın sağlanamadığını belirten işçiler bugün Ataşehir Belediyesi önünde bir araya gelerek grev kararını asacak.

Kadıköy'deki belediye işçileri de greve çıkmış, Genel-İş yönetimi dördüncü günde belediye ile anlaşma imzalamıştı. Bunun üzerine Genel-İş Sendikası İstanbul Anadolu 1 No’lu Şube Başkanı Ahmet Arıkan, "Bu işin daha fazla uzamaması, işçinin hakkının biraz daha yükseltilmesi için bu işi barışla uzlaşıyla bitirelim dedik. Aldığımız cevap şu; 'Bu iş bitti, imzalar atıldı.' Sözleşmeyi kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz. Kartal işçisi geliyor, Ataşehir işçisi geliyor, buradayız" demişti.