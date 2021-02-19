Erdoğan: Filmiyle, dizisiyle, müziğiyle ve nice mecralarıyla ailemize yönelik çok büyük operasyonlar çekiliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ailenin önemine dikkat çektiği konuşmasında "Filmiyle, dizisiyle, müziğiyle ve nice mecralarıyla ailemize yönelik çok büyük operasyonlar çekiliyor" dedi. Erdoğan, "Biz kadınlarımızın iş hayatında yükselirken de ailelerine sahip çıkmayı sürdürebileceklerine yürekten inanıyoruz" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Adana, Hakkari, İstanbul, Manisa, Malatya Şanlıurfa ve Tokat İl Kadın Kolları 6. Olağan Kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı.

Sözlerinin başında kongrelerde görev alacak başkanları ve yönetimlerini tebrik eden Erdoğan, "Siyasi hayatımıza başladığımız günden bu yana kadınlarımız bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Kadınları görmezden gelen hiçbir siyasi hareketin başarılı olmayacağını bildiğimiz için hep kadınlarımızla yürüdük. Türkiye'nin tüm kazanımlarında sizlerin de emeği, alın teri, imzası vardır" dedi.

Kadınların Türk siyasetinde gerçek anlamda söz sahibi olmalarının, her kademede görev üstlenebilmelerinin AK Parti'nin mücadelesi sonucu gerçekleştiğini belirten Erdoğan, "Birileri sadece kadının adını kullanır, bedenini istismar, ruhunu yaralarken biz her alanda kadınlarımızı hak ettikleri yerlere getirmenin gayreti içinde olduk. Ülkemizde yıllarca başörtülü diye kızlarımızı okula sokmadılar, sokakta küçümsediler. Kadınlarımız eğitimde fırsat eşitliğine hakiki anlamda bizim dönemimizde kavuştu" ifadesini kullandı.

'Kadınların nerede bir talebi varsa hepsine kulak verdik'

Erdoğan, AK Parti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) grubunda 54 kadın milletvekilinin yer aldığını, kabinede de 2 kadın bakanın yer aldığını belirterek "Kadınlarımız iş hayatında her alanda bu dönemde etkinlik kazandı. Kadınların iş gücüne katılımı yüzde 31'i geride bıraktı. Türkiye'nin en büyük kadın örgütlenmesine sahip partisi olarak, kadınların nerede bir talebi varsa hepsine kulak verdik" diye konuştu.

Kadınlara yönelik istismar siyasetinin sonunun geldiği' görüşünü dile getiren Erdoğan, "Mızrak çuvala sığmıyor. Bu bizim sorumluluğumuzu daha da artırıyor. Kale içeriden fethedilir. Biz kadınlarımıza kendimizi en iyi şekilde anlatır, gönlünü kazanırsak diğer aile fertlerini de kendiliğinden saflarımıza çekmiş oluruz" değerlendirmesinde bulundu.

'Kadınlarımızın iş hayatında yükselirken de ailelerine sahip çıkmayı sürdürebileceklerine yürekten inanıyoruz'

Erdoğan, Türkiye'deki ailelere yönelik olarak 'çok büyük operasyonlar çekildiğini' söyledi. "Batı'da ailenin çöküşü, kadının metalaştırılıp bu kutlu vazifeden uzaklaştırılmasıyla başladı. Aynı oyunu bizim de üzerimizde oynamaya çalışıyorlar. Televizyonuyla, filmiyle, dizisiyle, müziğiyle ve nice mecralarıyla ailemize yönelik çok büyük operasyonlar çekiliyor" diyen Erdoğan, söyle devam etti:

"Biz kadınlarımızın siyasetle ve sivil toplum faaliyetiyle meşgul ourken aile içindeki görevlerini yürütebileceğine yürekten inanıyoruz. Biz kadınlarımızın iş hayatında yükselirken de ailelerine sahip çıkmayı sürdürebileceklerine yürekten inanıyoruz. Bazıları bunların birbirinin alternatifi gibi göstermenin gayreti içinde. Tabii bunlar Türk kadınını tanımıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Batı'da ailenin çöküşü, kadının metalaştırılıp bu kutlu vazifeden uzaklaştırılmasıyla başladı. Aynı oyunu bizim de üzerimizde oynamaya çalışıyorlarhttps://t.co/DbN4CYa2lu pic.twitter.com/HCeMuA2cCm — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) February 19, 2021

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