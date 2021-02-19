PKK'nın 'sözde lojistik sorumlusu' İbrahim Parım tutuklandı

Irak'ın Sincar bölgesinde yakalanarak 10 Şubat'ta Türkiye'ye getirilen PKK'nın ‘sözde lojistik sorumlusu’ Laşer kod adlı İbrahim Parım, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.

Burada soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren Parım, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

AA'nın haberine göre, ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan tutuklanan Parım'ın, sorgusunda örgütte yer aldığı dönemdeki faaliyetleri ile bazı PKK mensupları hakkında bilgi verdiği belirtildi.