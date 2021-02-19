10 bin tonluk yüzer havuz TSK'nın hizmetine girdi

Türkiye'nin Akdeniz ve Ege'de kıyılarındaki en büyük havuzlama kapasitesine sahip yüzer havuz, İzmir Tersanesi Komutanlığı'nda, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi'nin katıldığı törenle hizmete alındı.

10 bin tonluk yüzer havuz, Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları, Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ile diğer yetkililerin katıldığı İzmir Tersanesi Komutanlığı'ndaki törenle hizmete girdi.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde TSK Komuta Kademesi ile hizmete alınan yüzer havuzda incelemelerde bulundu.https://t.co/basHMRdWKE#MSB #HulusiAkar pic.twitter.com/QycWnWeC72 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 19, 2021

Akar törendeki konuşmasında, son dönemde yaşanan gelişmeler dikkate alındığında yerli ve milli savunma sanayinin öneminin daha da ortaya çıktığını belirtti.

Geçmişte Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan piyade tüfeğinin dahi yurt dışından tedarik edildiğini hatırlatan Akar, şunları söyledi:

“Artık Milli Piyade Tüfeklerimizi, kendi savaş gemilerimizi, fırkateynlerimizi, İHA’larımızı, SİHA’larımızı, Fırtına obüslerimizi, ÇNRA’larımızı, ATAK helikopterlerimizi, akıllı hassas mühimmatımızı tasarlayıp inşa, imal ve ihraç seviyesine gelmiş bulunuyoruz. Bugün Silahlı Kuvvelerimiz yerli ve milli imkanlarla üretilen harp silah, araç, gereç ve mühimmatı etkin bir şekilde kullanarak sahada büyük başarılar elde etmiştir ve etmektedir. Türk yapımı silah sistemlerinin etkinliği, yakın zamanda Azerbaycanlı kardeşlerimizin öz topraklarını işgalden kurtarma mücadelesinde de en açık şekilde görülmüştür."

Kamu, özel sektör iş birliğinin güzel ve başarılı bir örneği

Türkiye’nin Akdeniz ve Ege kıyılarındaki en büyük havuzlama kapasitesine sahip yüzer havuzun hizmete alınmasıyla gemi inşa alanındaki çalışmaların ve kapasitenin bir adım daha ileriye taşındığını vurgulayan Akar, yüzer havuzun önemli katkılarda bulunacağına dikkat çekti.

Tüm bu başarıların kamu, vakıf şirketleri, özel sektör ve üniversitelerin ciddiyet, samimiyet, diyalog ve koordinasyon içerisinde çalışarak elde edildiğini ifade eden Akar, “Hizmete giren yüzer havuz, kamu, özel sektör iş birliğinin güzel ve başarılı bir örneğidir” dedi.

Yarı fiyat, yarı zaman

Törenin ardından Akar ve TSK Komuta Kademesi havuzu gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Beklenen maliyetin neredeyse yarı fiyatına ve belirlenen sürenin yarısında hizmete alınan yüzer havuz, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın önümüzdeki dönemde envantere alacağı platformlara da hizmet verebilecek 10 bin ton kaldırma kapasitesine sahip yüzer havuz 175,60 metre uzunluğunda ve 35.54 metre iç genişliğine sahip.

1 saat içinde dalabilen veya kaldırabilen havuzda 2 adet elektro hidrolik tip seyyar hareket edebilen vinç bulunuyor.