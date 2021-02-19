Havalimanlarından 2020 kiraları alınmayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından işletilen havalimanlarında 2020 yılı içerisinde düzenlenen ve vadesi 31 Ocak 2021'e ötelenen kira bedeli faturalarına ait tutarların iptal edileceğini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, havacılık sektörüne ilişkin desteğin detaylarını açıkladı.

Bakan Karaismailoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Salgın döneminde tüm sektörlerimizin olduğu gibi havacılık sektörümüzün de yanındayız" ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından işletilen havalimanlarında 2020 yılı içerisinde düzenlenen ve vadesi 31 Ocak 2021'e ötelenen kira bedeli faturalarına ait tutarların iptal edileceğini duyurdu.

Salgın döneminde tüm sektörlerimizin olduğu gibi #Havacılık🛫sektörümüzün de yanındayız!👊🏼 pic.twitter.com/WWgJgmbphp — Adil Karaismailoğlu (@akaraismailoglu) February 19, 2021

Açıklamada, 2021-2022 dönemine ait kira bedellerinin 2 yıl boyunca yüzde 50 indirimli uygulanacağı belirtildi.

Ayrıca, 2021 yılına ait kira bedellerinde artış yapılmazken, 2021 yılı DHMİ ücret tarifesinde de değişikliğe gidilmediği bildirildi.